Pasqua, vuoi fare una sorpresa inaspettata? Con questo trucco puoi cambiare il regalo anche nell’uovo del supermercato

Pasqua è alle porte: non vedi l’ora di fare felici i tuoi bimbi con le uova di cioccolato. Lo sai che con un trucco puoi cambiare la sorpresa?

Pasqua è anche e soprattutto la loro festa. Non vedi l’ora di vederli sorridere: i tuoi bambini non aspettano altro che godersi le tue uova di cioccolato che gli regalerai, ma soprattutto i più piccoli aspettano la sorpresa. Sai bene che i tuoi figli, in tal senso, sono esigenti ed esiste il rischio che ciò che è contenuto nell’uovo potrebbe deluderli e non poco.

In commercio, per andare sul sicuro, devi alzare e non poco il budget di spesa delle uova, ma neanche in quel caso avrai la garanzia del gradimento del regalo che loro si aspettano. Rischi, nella maggior parte dei casi, di ritrovarti con un cioccolato discreto, se tutto va bene, ma con un contenuto che li rattristerà non poco. In fondo non eravamo tanto diversi nemmeno noi, genitori di oggi, quando eravamo piccoli come loro: con l’unica differenza che forse eravamo capaci di mascherare di più la tristezza per un regalo che non era equiparato alla gioia, all’attesa, alla bontà del cioccolato.

Uova di Pasqua: l’incredibile trucco per sostituire la sorpresa senza romperlo

Lo sai che esiste, addirittura, un modo per aprire l’uovo e cambiare la sorpresa, e poi ricomporlo perfettamente senza che i piccoli se ne accorgano? Magari potresti decidere di farlo se vuoi personalizzare il regalo, anche se esistono pasticcerie specializzate che realizzano uova su misura per te e inseriranno il regalo da te prescelto.

Mettiamo il caso che ti accorgi, all’ultimo momento, che la sorpresa dell’uovo di Pasqua dei tuoi figli non è all’altezza. Ecco come aprire le due metà di cioccolato e sostituire il contenuto.

Ecco un piccolo tutorial su come sostituire la sorpresa nel tuo uovo di cioccolato. Non richiede più di 15 minuti. Provaci!

Dopo aver scartato la confezione dell’uovo, afferralo con la carta assorbente. Dita calde lasciano impronte sul cioccolato. Con una lama perforerai lentamente lungo “la cucitura” dell’uovo. Ripensandoci: probabilmente funzionerebbe ancora meglio se scaldassi leggermente la lama con un accendino! Perfora in diversi punti e dovrebbe aprirsi lentamente senza rompersi.

A questo punto sostituisci la sorpresa.

Collegare alla presa il tuo ferro da stiro (non sull’impostazione del vapore). Tieni metà del cioccolato vicino al ferro per circa 15 secondi. Quindi rimetti semplicemente insieme le metà. Ci sarà del cioccolato fuso da pulire. Lasciare riposare l’uovo e solidificare nuovamente per alcuni minuti. In poche parole il cioccolato, nei suoi bordi, per incollarsi di nuovo, deve sciogliersi leggermente.

Riponi l’uovo in frigo e confezionalo di nuovo nella sua carta regalo.

Ti conosciamo mamma, leggerai questo articolo con enorme curiosità. E non abbiamo dubbi che farai di tutto per vedere i tuoi bimbi sorridere!