E’ questa la cosa che non dovresti mai toccare quando viaggi in aereo, il motivo è molto semplice

Fuori e dentro casa, dobbiamo fare i conti con batteri di ogni genere: cosa non dovresti toccare in aereo, il motivo ti lascerà a bocca aperta

Siamo sempre molto attenti all’igiene della nostra abitazione a quella personale per salvaguardare la nostra salute e il nostro benessere. Ogni giorno, infatti, dobbiamo fare i conti con batteri di ogni genere da non sottovalutare. Viaggi spesso in aereo? Attento a dove metti le mani! Ecco cosa non dovresti mai toccare, una volta scoperto il motivo resterai a bocca aperta.

Bisogna ammettere che volare è un fantastico mezzo di trasporto! Ci permette di percorrere grandi distanze nella metà del tempo che possiamo impiegare in auto, in treno o in nave e non dobbiamo preoccuparci di traffico e simili. Oggi, poi, con le compagnie che offrono prezzi accessibili a tutti, molti scelgono l’aereo anche per i tratti brevi. Attenzione, però: sai cosa non dovresti mai toccare una volta salito a bordo?

Se viaggi in aereo fai attenzione: cosa non dovresti mai toccare, ti spieghiamo il perché

In linea generale, possiamo dire che gli aerei sono tutti abbastanza simili, con posti a sedere composti di varie file orizzontali e verticali. Abbiamo di solito dei braccioli a nostra disposizione, talvolta un tavolino apribile, comfort di questo genere. Non sottovalutare, però, questo dettaglio: il motivo ti lascerà senza parole.

Ebbene, quando prendiamo posto dovremmo fare attenzione a non toccare il vano portaoggetti o quella sorta di tasche che ci ritroviamo sullo schiena del sedile d’avanti al nostro. In genere, infatti, ce ne serviamo per infilare il cellulare, magari il portafogli o il passaporto o comunque piccoli oggetti che vogliamo tenere a portata di mano. Si tratterebbe, però, di un grosso errore a quanto pare.

Il motivo? Pare si tratti dell’angolo più sporco dell’aereo! Sembra, infatti, che sia uno di quei punti che raramente verrebbe pulito e igienizzato con la conseguenza che finiscono per accumularvisi non solo sporco e batteri, ma anche polvere, residui di cibo, di capelli e simili. Di sicuro, da questo momento in poi, ci penseremo due volte prima di riporvi i nostri oggetti personali! Ovviamente, come per tutto, c’è sempre l’eccezione che conferma la regola: ma, del resto, prevenire è meglio che curare, di sicuro sarete d’accordo anche voi!