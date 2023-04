Maria De Filippi, perché non ha mai avuto figli naturali? In un’intervista svelò il retroscena impensabile

Regina della televisione italiana, Maria De Filippi è mamma di Gabriele, adottato con Maurizio Costanzo. Ecco perché non ha figli naturali

Oggi conduttrice di successo nonché autrice di molti programmi che hanno segnato la storia della televisione italiana come Amici e Uomini e Donne, Maria De Filippi sta vivendo un periodo di certo non facile. Solo poche settimane fa, suo marito Maurizio Costanzo ci ha lasciato, segnando in lei un vuoto profondo. La coppia non ha mai avuto figli naturali e, nel 2004, ha adottato Gabriele, classe 1992. Ecco però perché lei non ha avuto figli.

Se per Maurizio Costanzo quello con Maria era il quarto matrimonio, per lei quello è stato il suo unico e grande amore. I due si sono conosciuti quando lei, giovanissima, ha iniziato a lavorare per lui. Al tempo, il celebre giornalista era ancora sposato con Marta Flavi ma, nel momento in cui ha conosciuto Maria, ha capito che sarebbe stata lei la donna della sua vita e così è stato. Durante il loro lungo matrimonio, i due non hanno mai avuto figli naturali: ecco il motivo.

Maria De Filippi e i figli: ecco perché non sono arrivati, in modo naturale

In realtà, è sbagliato dire che Maria non sia mamma: dal 2004, quando con Maurizio ha accolto nella sua famiglia Gabriele, per lui è diventata a tutti gli effetti sua madre, anche se non naturale. Il loro legame si è intravisto durante i funerali di Costanzo, durante i quali mamma e figlio si sono tenuti stretti e si sono consolati l’uno con l’altra e viceversa.

Di fatto, però, Maria non ha mai avuto figli naturali e il motivo è da ricercare proprio in Gabriele. Quando l’ha conosciuto in orfanotrofio lui era poco più che un bambino ma l’amore che ha provato nei suoi confronti è stato immenso: sebbene avrebbe potuto provare ad averne uno in modo naturale, ha deciso di adottarlo per donargli una seconda vita. Ancora oggi, ricorda con emozione il momento in cui lei e Costanzo sono andati a prenderlo: lo racconta come uno dei giorni più belli della sua vita.

Oggi Gabriele Costanzo è un uomo di 31 anni e lavora come autore televisivo alla Fascino, la casa di produzione fondata da Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Riservato e poco avvezzo alle telecamere, ha seguito le orme di mamma e papà e per Maria De Filippi è fonte quotidiana di infinito orgoglio.