La migliore colomba da comprare all’ultimo minuto secondo Altroconsumo: sorpresa per i consumatori

Sai qual è la migliore colomba da comprare all’ultimo minuto? Secondo Altroconsumo c’è proprio lei in classifica!

Non si può dire che sia arrivata davvero la Pasqua se sulla nostra tavola non viene posizionata una bella colomba, da gustare in famiglia ed in allegria. Insomma: uova, pastiera, casatiello, colomba sono gli alimenti che in questo periodo vengono consumati maggiormente. Ma vi siete mai chiesti qual è la colomba più buona e migliore da portare in tavola? Da regalare e soprattutto da acquistare all’ultimo minuto?

Vediamo cosa ne pensa Altroconsumo al riguardo: farete sicuramente un gran figurone!

La migliore colomba, secondo Altroconsumo, è proprio questa: non fartela scappare!

Abbiamo detto che non possiamo dichiarare che sia davvero Pasqua se non troviamo sul nostro tavolo una deliziosa colomba. Un po’ come per il panettone di Natale, anche per questo dolce vale lo stesso identico discorso: in commercio c’è quella classica, quella al cioccolato e quella alla crema, quella al pistacchio o quella al limoncello. Insomma una varietà tale da lasciarci a bocca aperta e soprattutto da farci venire l’acquolina in bocca. Ma vi siete mai chiesti quale fosse la migliore in commercio? Quella da acquistare all’ultimo minuto quando ormai è tardi per poterla far creare da qualche pasticciere?

Secondo la classifica di Altroconsumo al primo posto c’è la colomba Baiocco, che non raggiunge neanche i 5€, ma è davvero buonissima! Ad essa seguono poi quella Bauli e quella della Carrefour che invece arrivano ad un massimo di 6€. Ovviamente queste sono quelle facilmente reperibili in commercio e soprattutto quelle che potete acquistare in qualsiasi supermercato, ad un prezzo abbastanza ridotto. Se invece avete tempo per girovagare un po’ tra i negozi, sicuramente potete acquistare quella de Le tre Marie che si aggira intorno ai 20€ o Sal de Riso intorno ai 25-30€. Potrete tranquillamente spaziare tra gusti, prezzi e soprattutto consistenza. Il consiglio è sempre quello di preferire delle colombe a lunga lievitazione, che riescano così a far assaporare maggiormente il gusto e gli aromi al suo interno.

C’è chi poi decide di affidarsi ad alcuni pasticcieri di fiducia o comunque rinomati, per poter portare in tavola o regalare una colomba davvero unica nel suo genere e dal gusto delizioso! Al primo posto sicuramente viene premiato Saccente con il Panificio Saccente di Bari, al secondo troviamo Solo da Manduca, ad Aprilia e al terzo posto Pasticceria Colombo, a Varese. Queste colombe costano un bel po’, ma vale la pena assaggiarle.