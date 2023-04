Puoi eliminare la spesa ‘detersivi’ a fine mese se li fai in casa con questi ingredienti (economici)

Vuoi eliminare per sempre la spesa ‘detersivi’? Allora dovrai crearli in casa con degli ingredienti perfetti ed economici: incredibile!

Durante la pandemia ed in seguito alla crisi economica che sta colpendo, ormai da diversi anni, l’Italia sempre più persone stanno cercando di risparmiare un bel po’ sulla spesa sia alimentare che di ‘detersivi’. Si cerca di ridurre il loro consumo, cercando di trovare soluzioni che siano adatte per tutti. Una di queste potrebbe essere sicuramente il cercare di produrre in casa il detersivo per il bucato, ma in che modo?

Vediamo insieme la soluzione migliore e adatta alle nostre esigenze, utilizzando solo ingredienti naturali ed economici.

Evita la spesa ‘detersivi’ a fine mese: con questo trucchetto averli in casa sarà semplicissimo!

Abbiamo accennato precedentemente ad un aumento dei prezzi di ogni prodotto presente sul mercato, sia alimentare che detersivo, e a quanto la crisi economica stia avendo un impatto negativo sulla vita degli italiani. Ecco quindi che si cerca di arrivare ad una soluzione rapida ed efficace per poter rendere la nostra quotidianità meno costosa e soprattutto meno ‘inquinabile’. Si è giunti alla conclusione che per risparmiare, a fine mese, sulla spesa dei detersivi l’unica soluzione sarebbe stata crearli in casa. In che modo? Vediamolo subito insieme.

L’ingrediente principale dei nostri detersivi è senza dubbio il Sapone Marsiglia. Dunque per creare un sapone liquido per i piatti avremo bisogno di:

far bollire l’acqua e lasciare raffreddare

versare 40 ml di sapone nero liquido, 20 g di sapone Marsiglia e 4 cucchiaini di bicarbonato di sodio

aggiungere alcune gocce di olio essenziale (del profumo che preferiamo)

mescolare per bene ed aspettare che il detergente sia pronto all’utilizzo

Ma non è certo l’unico detergente che possiamo creare, perché grazie all’efficacia del sapone Marsiglia, utilizzato da tempo immemore dalle nostre nonne, potremo ottenere anche una soluzione efficace per pulire ogni superficie, al posto dei detersivi per eliminare la polvere. In questo caso ci servirà:

2 cucchiai di sapone Marsiglia (in scaglie è preferibile affinché si sciolgano meglio)

100 ml di acqua tiepida

1/2 bicchiere di bicarbonato di sodio

1 cucchiaino d’aceto bianco

Mescolare bene il tutto in un recipiente ed infine traferirlo in uno spruzzino. Chiudere ed agitare il tutto: in questo modo potremo spolverare tutti i mobili ed asciugare con un panno in microfibra: saranno perfetti!

Insomma se vogliamo preparare detersivi fatti in casa ci servono davvero pochissimi ingredienti, del tutto naturali e soprattutto economici! Sarà davvero un gioco da ragazzi e risparmierete tantissimo denaro a fine mese.