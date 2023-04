Sono una bomba ad orologeria: questi segni zodiacali litigano con chiunque

Sono definiti una bomba ad orologeria, perché litigano davvero con chiunque! Ecco di quali segni zodiacali parliamo: incredibile.

La calma, soprattutto in determinate ed agitate circostanze, non è un atteggiamento che riescono a mantenere tutti. C’è chi affronta le situazioni che la vita gli pone dinanzi con tranquillità, positività e soprattutto con il sorriso sulle labbra e chi invece, di indole un po’ più esuberante ed impulsiva, non riesce a stare calmo, diventando una vera e propria bomba ad orologeria e litigando con tutti.

Secondo le stelle questo è un atteggiamento tipico di alcuni segni zodiacali. Siete curiosi di sapere di chi parliamo? Scopriamolo insieme: resterete davvero a bocca aperta.

Sono una vera bomba ad orologeria: ecco i segni più litigiosi di sempre

Essere impulsivi ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi. Sicuramente tra quelli negativi ritroviamo la poca pazienza e il ‘bisogno’ costante di litigare con chiunque si incontri per poter sfogare la propria rabbia. Questo è un atteggiamento comune a diversi segni zodiacali che non riescono a dosare i propri sentimenti, soprattutto negativi. Di chi parliamo?

I 4 segni più scontrosi dell’intero zodiaco: