Materassi: molti sono pericolosi per i bambini | Le marche da evitare

I materassi per bambini non sono tutti uguali, alcuni sono pericolosi e quindi bisogna scegliere con attenzione per evitare problemi.

Sul mercato ce ne sono tantissimi per ogni età e per ogni esigenza, di marche più o meno famose. Scegliere può risultate complesso per i genitori quindi è importante valutarne con attenzione tutte le caratteristiche per evitare che l’acquisto possa rappresentare un pericolo.

I bambini, soprattutto quando sono molto piccoli, sono a rischio soffocamento anche per delle banalità come un gioco, un ciuccio o un semplice tessuto. Per questo è fondamentale selezionare ogni elemento con grande cura.

Materassi per bambini: le marche da evitare

La rivista tedesca Öko-Test ha effettuato una ricerca dettagliata con tanto di test su quelli che sono i materassi per bambini più utilizzati per determinare quali sono i migliori e quali rappresentano un rischio a cui fare attenzione. Sono stati presi in esame 15 diversi tipi di materassi per bambini dalla nascita all’età prescolare, ben 6 di questi non sono idonei perché troppo morbidi e quindi inadatti per la posizione o perché alcune componenti potrebbero staccarsi.

Due terzi dei materassi viola gli standard di sicurezza e 3 prodotti sono risultati a rischio soffocamento. Di tutti praticamente solo un materasso è risultato veramente idoneo. Questi dati sono piuttosto allarmanti e i ricercatori hanno evidenziato come le prove siano state condotte con una palla per simulare la testa del bambino.

Secondo i test effettuati dall’azienda, i materassi Alvi, Dormiente e Prolana non hanno rigidità sufficiente per la testa e quindi non sono adeguatamente strutturati. È stata effettuata anche un’analisi sulla sicurezza per la norma DIN EN 16890 quindi per l’integrità del prodotto. Anche in questo caso il risultato è stato abbastanza avvilente, l’imbottitura non era sufficiente e ben 6 prodotti sono risultati totalmente non idonei.

Le marche peggiori sono risultate, in base all’analisi, Allnatura, Alvi, Dormiente, Lonsberg, Prolana e Ticaa. Meglio ma non bene Grune Erde, Ikea, Julius Zollner, Pinolino e Baby1one. Tra quelli migliori Traumeland, Ravensberger e JYSK. In base ai test il primo posto spetta a Paradies. Tutte le analisi comparative, le tabelle dettagliate e i valori utilizzati per definire i prodotti sono disponibili sul sito ufficiale dell’azienda che si è occupata di testare i prodotti.

I materassi devono offrire giusto comfort e stabilità, il bambino deve avere posizione corretta sempre quando dorme, quando si muove e quando gioca nella culla e nel lettino. Dai test il miglior prodotto è classificato come il materasso di Paradies, molti di questi marchi sono disponibili anche in Italia.