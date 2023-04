Scegli la tua pianta preferita e scopri tutto sulla tua personalità: resterai sorpreso

Scopri la tua reale personalità scegliendo una di queste tre bellissime piante: lasciati ispirare dalla natura per comprendere il tuo carattere, resterai sorpreso.

Non è una novità affermare che anche le piante hanno una loro personalità. Il mondo verde è sempre più sottoposto ad interessanti studi sulla sua capacità di comunicare ed interagire, nonché di emettere una particolare vibrazione musicale. Sono in numero crescente coloro che vengono contagiati da un irrefrenabile passione per questo universo e che si accostano a piccoli passi al mondo vegetale.

Non è necessario possedere grandi terreni di campagna per essere un pollice verde. C’è chi si accontenta di un semplice angolino della casa per arricchire la propria vita con tutti i benefici che una pianta può offrire. Aria più salubre, colore, vivacità e design. Oltre che essere una vera e propria terapia. Ogni vegetale infatti, necessità di particolari cure che dipendono dalla sua tipologia.

Ma avete mai pensato alla connessione che ci può essere tra la scelta di una di esse e la propria personalità? Proprio così, quando capita di attraversare un reparto dedicato alle piante in un negozio, o di visitare il vivaio di fiducia, si viene naturalmente colpiti da un esemplare piuttosto che da un altro. Sottoponetevi a questo divertente test scegliendo la pianta che, a prima vista, cattura maggiormente la vostra attenzione. Dirà molto su di voi.

Scoprila tua personalità in base alla pianta del cuore: dirà tutto su di te

I test della personalità si basano proprio sulle prime sensazioni. A maggior ragione se si tratta delle immagini di bellissime piante, ognuna perfetta nella sua unicità e nelle sue caratteristiche.

Pianta grassa – Cactus spinoso. Se il vostro occhio è caduto su questo esemplare di cactus, vuol dire che questa tipologia di pianta vi somiglia davvero moltissimo. La sua peculiarità è proprio quella di essere spinosa e, all’apparenza, molto pericolosa. Probabilmente questo è proprio il vostro “guscio di protezione”, che vi consente di sentirvi al sicuro e di tirare fuori gli artigli per evitare di subire colpi troppo duri. Il realtà però, si tratta di pura apparenza. Basta sapere come maneggiarvi con cura, per evitare di essere punti. Chi vi sa avvicinare con delicatezza, riesce ad apprezzare la vostra bellezza al completo, comprese le spine. Siete delle persone tendenzialmente indipendenti che non hanno necessità di sentirsi sempre circondate da qualcuno. Sapete apprezzare la solitudine e non avete bisogno di essere al centro dell’attenzione.

Ficus benjamin. Come questo meraviglioso esemplare di pianta d’appartamento, siete eleganti e delicati, ma con un grandissimo potenziale. A primo sguardo si potrebbe pensare che le vostre radici siano fragili, ma la verità è ben diversa. Il ficus benjamin può essere piccolo e vivere in spazi stretti, ma una volta liberato, cresce rigoglioso fino a raggiungere i 30 metri. Così anche voi siete delle persone riflessive e spesso chiuse, forse un po’ troppo limitate dalla timidezza. Una volta sbloccate però, riuscite a lasciare tutti a bocca aperta con i vostri colori brillanti e pieni di vita. Chi vi circonda adora starvi intorno, proprio per la vostra bontà d’animo.

Geranio. Se avete scelto il geranio, siete delle persone vanitose che amano essere ricoperte di attenzioni. Proprio come questa pianta, che ha bisogno di ambientarsi per diverso tempo ad una nuova posizione dopo che viene spostata, avete le vostre esigenze particolari. Starvi vicino non è sempre una cosa semplice, perché avete bisogno di continue conferme. Una volta che i vostri boccioli si saranno aperti però, la fatica verrà completamente ripagata. I colori sgargianti e sorprendenti che sapete regalare, vi fanno essere una magnete per la positività. Attenzione all’esuberanza!