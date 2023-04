Seggiolini auto: i crash test svelano quelli davvero sicuri | Attento a non rischiare

Secondo i crash test sono questi i seggiolini auto più sicuri in commercio: ecco tutto quello che devi sapere per non correre rischi.

La sicurezza quando si viaggia in auto è fondamentale, prima di tutto per sé stessi e poi per tutte le persone che sono nello stesso veicolo. Questa stessa sicurezza è necessario che aumenti ancora di più se ci sono anche dei bambini. L’attenzione dovrà essere massima e soprattutto non si dovrà lasciare nulla al caso.

Affinché un bambino possa viaggiare in totale serenità e senza correre alcun tipo di pericolo, è importante che vengano sistemati all’interno degli appositi sistemi di ritenuta, ossia i seggiolini auto. Questi dispositivi di sicurezza obbligatori per legge, non solo non devono mai mancare in auto, ma è importante che siano omologati e che rispettino dei requisiti ben precisi. Nonostante in commercio esistono tantissimi modelli, non tutti sono adatti ad ogni bambino, ma soprattutto non tutti superano alla perfezione i crash test.

Ecco cosa è emerso dagli ultimi crash test effettuati sui seggiolini auto: il dato non è molto confortante

Secondo quanto riportato dall’art. 172 del Codice della Strada: “tutti i bambini fino a 1,5 m di altezza devono viaggiare su un sistema di ritenuta adatto alla rispettiva corporatura e omologato” e chi verrà sorpreso a non ottemperare quanto appena detto andrà incontro a sanzioni amministrative e al ritiro della patente. Ciò detto, anche la scelta del seggiolino auto non deve essere fatta a casa e dovrà rispettare dei parametri molto importanti.

Le norme che regolamentano l’uso dei seggiolini auto sono ben tre:

Regolamento europeo ECE R44 04: classifica i seggiolini in base al peso; Regolamento europeo UN/ECE R129 o “i-Size”: classifica i seggiolini in base all’altezza; Legge “Salva-bebé” n. 117 del 1° ottobre 2018: l’obbligo di installare dei dispositivi antiabbandono.

Oltre a queste normative da seguire, un seggiolino per poter essere omologato è essenziali che superi i crash test. Devono quindi superare varie prove sia di origine statica che dinamica e solo se i risultati saranno soddisfacenti si potrà conferire l’omologazione e la conseguente messa in vendita. Per quanto riguarda i test statici si andranno ad analizzare i componenti materiali, mentre quelli dinamici andranno a valutare come si comporta il seggiolino in caso d’incidente. Verranno quindi analizzati i sistemi di ritenuta in caso di collisione e di tamponamento. Fatta questa piccola precisazione, secondo gli ultimi crash test effettuati, i migliori seggiolini sono risultati i seguenti:

Bugaboo Turtle Air con Turtle Air Wingbase, adatto per bambini da 40 cm a 83 cm di altezza; Swandoo Curie, per il trasporto di bambini con altezza compresa fra 40 cm e 105 cm; Britax Römer Kidfix i-Size, per bambini con altezza compresa fra 100 e 150 cm.

Questo non vuol dire che tutti gli altri non siano efficaci anzi, devi sapere che su 20 seggiolini analizzati sono 19 quelli che hanno superato i crash test, ma quelli che ti abbiamo appena mostrato, sono brillati per eccellenza.