Uova di Pasqua troppo costose? Basta 1,50 euro e fai contenta tutta la famiglia: questo trucco è geniale

I prezzi delle uova di Pasqua sono schizzati alle stelle, ma non preoccuparti: con 1,50€ farai felice tutta la tua famiglia. Ecco come.

Se anche voi facendo un giro nei vari supermercati avete notato che le uova di Pasqua costano davvero troppo, potete valutare questa valida alternativa. Oltre a essere ancora più buone vi faranno spendere solo 1,50€. Curiosi di scoprire di cosa si tratta?

Manca sempre meno al giorno di Pasqua questo vuol dire che a breve potremo scartare le nostre uova di cioccolato. Si tratta di una tradizione immancabile durante questa festività. Non solo i più piccoli ne vanno matti soprattutto per la sorpresa all’interno, ma anche i più grandi non vedono l’ora.

Purtroppo i prezzi di questi dolci non sono così convenienti come immaginavamo. In molti hanno deciso di rinunciare proprio a causa di questo fattore. Ma non preoccupatevi perché esiste un modo per crearle comodamente a casa vostra in men che non si dica. Vedrete sarà un gioco da ragazzi.

Uova di Pasqua: ecco come averle a soli 1,50 €

Le uova di cioccolato non dovrebbero mai mancare nel giorno di Pasqua. Certo è che quest’anno in molti hanno dovuto rinunciare a questa spesa a causa dei prezzi stellari sul mercato. In pochi però hanno pensato di realizzarle e decorarle comodamente a casa.

In questo modo oltre a risparmiare parecchio potrete decidere la sorpresa da inserire all’interno. Ora non vi resta che decidere i gusti che più vi piacciono tra fondente e al latte e poi pensare al regalo da mettere nell’uovo. Vedrete il risultato sarà eccezionale e tutti vorranno sapere come avete fatto. Vediamo quindi tutti i consigli e trucchetti che vi aiuteranno a realizzare le uova di Pasqua fatte in casa. Oltre a essere semplicissime da preparare sono anche buonissime. Scopriamo gli ingredienti e i materiali che vi serviranno per creare le nostre deliziose uova al cioccolato.

Per realizzare le uova di cioccolato fatte in casa potrete scegliere tra due ingredienti che sono o il cioccolato fondente o quello bianco. Inoltre per dare la classica forma a uovo dovrete adoperare degli stampi di policarbonato che generalmente vendono nei negozi di articoli per la casa o su internet. Essenziale anche il termometro da cucina e una spatola per temperare il cioccolato e non rischiare che si rompa. Ma ora passiamo alla preparazione, la prima cosa è fare a pezzetti il nostro cioccolato. Poi mettetelo in microonde o a bagnomaria per farlo sciogliere.

Ora inserite il cioccolato fuso nei due stampi di policarbonato e con una spatola fatelo aderire bene alle pareti. Lasciate che si raffreddi da solo. Non appena le uova risulteranno ben solide controllate lo spessore. Se saranno ancora troppo sottili ripetete l’operazione appena fatta. Infine non ci resta che chiudere le uova con altro cioccolato fuso e la solita spatola.