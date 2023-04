Camminata veloce elisir di lunga la vita, la scienza conferma: un elenco di benefici straordinari

La camminata veloce è l’elisir di lunga vita: la scienza lo conferma! Ecco tutti i benefici che apporta a corpo e mente.

Camminare, fare sport, stare all’aria aperta fa bene alla salute, ed è dimostrato scientificamente. Mentre in inverno facciamo fatica ad uscire di casa e soprattutto evitiamo di praticare sport all’aperto, per evitare di beccarci un enorme raffreddore o influenza, in primavera ed estate non è così. Le giornate sono lunghe, soleggiate e soprattutto posseggono una temperatura che permette a tutti di stare per molto tempo all’aria aperta. Ci sono diverse attività che si possono svolgere in questo periodo, ma una in particolare è considerata l’elisir di lunga vita: la camminata veloce.

Vediamo insieme quali sono i benefici, mentali e fisici, che ci apporta: resterete davvero a bocca aperta quando lo scoprirete.

La camminata veloce è perfetta per la nostra vita: ecco i benefici che apporta alla nostra salute

Lo sport, è risaputo, fa bene alla salute, qualunque esso sia. Lo utilizziamo spesso per perdere peso, pensando sia quello il suo unico obiettivo, ma in realtà non è così. Fare sport serve anche a donare un bel po’ di energia al nostro corpo, essere un ‘calmante’ per la nostra mente e permetterci di eliminare lo stress accumulato. Semplice ed efficace, da dover praticare costantemente per il piacere di farlo. C’è però uno sport in particolare che vien considerato l’elisir di lunga vita: si tratta della camminata veloce. A differenza degli altri, questo viene visto come uno sport ‘completo’ ideale per la salute fisica e mentale. Vediamo insieme, di seguito, quali sono i benefici che apporta al nostro corpo.

Sicuramente tra questi benefici troviamo la perdita di peso: se desiderate, infatti, perdere un bel po’ di kg messi su durante l’inverno, non vi resta che camminare a lungo, a passo ‘veloce’ e soprattutto in un bel luogo fresco, all’aperto e nel verde. Ma non è solo questo il vantaggio principale di questo sport. Gli altri sono i seguenti: