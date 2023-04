Doppio vetro del forno: ti sveliamo finalmente come pulirlo davvero bene | Nessuno lo sa

Hai anche tu il forno a doppio vetro in cucina? Bene, in questo modo potrai veramente pulirlo alla perfezione.

Timballi di pasta, polpettone, pizza e dolci di ogni genere. Il forno è un elettrodomestico ormai irrinunciabile per gli italiani. Ormai, buona parte delle pietanze viene cotta in forno. E, in alcuni casi, sostituisce la frittura, che non è poi così male dal punto di vista della salute. Esiste il forno ventilato, quello statico ed anche quello a doppio vetro. Ultimamente, nelle cucine vengono venduti anche i forni, compresi nel prezzo, e quelli più ‘nuovi’ sono proprio a doppio vetro. Bene, ma sapete come pulirlo alla perfezione?

Il forno a doppio vetro, come detto, è di ultima generazione. Gli ingegneri hanno pensato ad una soluzione in chiave di risparmio energetico perché il doppio vetro garantisce una minore dispersione del calore e quindi un minore dispendio di energie. Ma come si può pulire questa tipologia di forno? Per prima cosa, dovete procurarvi uno spruzzino. Nell’apposito contenitore metteteci un litro d’acqua, un paio di cucchiai di sale, e la stessa quantità di acido citrico e bicarbonato.

Come pulire il forno a doppio vetro

Una volta riempita la bottiglina dello spruzzino, agitatela bene per mischiare tutti gli ingredienti. Il bicarbonato e l’acido citrico sono degli sgrassatori naturali molto potenti. Il sale, inoltre, vi permetterà di pulire il tutto senza correre il rischio di graffiare o danneggiare il vetro. In primis, spruzzate sul vetro esterno il composto e cominciate a pulire con un panno in microfibra.

Dopo, prendete una gruccia (di quelle che usate per i vestiti negli armadi) e avvolgete sulla barra inferiore un panno in microfibra. Cercate di tenerla ferma aiutandovi con degli elastici. Una volta bagnato il panno, fate passare la gruccia tra i due vetri. E’ sottile, quindi ci passerà senza problemi. Una volta terminata la pulizia, sostituite il panno bagnato con uno asciutto e passate di nuovo la gruccia in tutti i punti. Così eviterete gli aloni. Questo trucchetto sta spopolando ultimamente perché risulta davvero molto utile.

Attenzione, però, non bisogna esagerare. Come in tutte le cose, bisogna essere moderati. La pulizia del forno va fatta, ma con le dovute attenzioni. Magari una, massimo due volte al mese. Così non avrete problemi di alcun tipo. Inoltre, state attenti a non usare detersivi aggressivi per il forno: ricordate che dentro ci cuocete gli alimenti che poi mangerete. Risciacquate sempre con cura e non lasciate tracce di detergenti all’interno.