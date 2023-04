Infezioni durante la gravidanza, non c’è solo la toxoplasmosi: quali sono le più pericolose e come proteggersi

Quando si è in gravidanza, si deve stare attenti a diverse infezioni, potenzialmente pericolose per il bambino. Eccole tutte

I nove mesi di gestazione sono lunghi e appassionanti, per una nuova famiglia. Ogni mese la pancia diventa sempre più grande e si fantastica sempre di più su come sarà il bambino o la bambina: ci si immagina i suoi occhi, il suo viso e il suo modo di fare e si fantastica sul nome da scegliere. Per la mamma, però, oltre alle fantasie ci sono anche delle situazioni reali da evitare, legate soprattutto alle possibili infezioni: ecco le più pericolose.

Durante i nove mesi di attesa, si deve del tutto cancellare dalla propria quotidianità il fumo e l’alcol ed è bene seguire un’alimentazione sana e varia, senza eccedere ma senza neanche privarsi di specifici gruppi alimentari. Un discorso a parte è quello che riguarda la carne e il pesce crudi, nonché la verdura cruda: il principale pericolo in merito agli alimenti non cotti è la toxoplasmosi. In realtà, però, sono diverse le infezioni a cui le gravide devono prestare attenzione: eccole.

Infezioni e gravidanza: ecco le peggiori, da evitare assolutamente

Le infezioni più temibili durante i nove mesi di gravidanza, secondo il dottor Maurizio Zavattoni dell’Humanitas San Pio X, sono quelle che rientrano nel complesso TORCH: Toxoplasma, Citomegalovirus, Rosolia, Herpes Simplex, Varicella Zoster, Epatite B e C, virus dell’HIV e virus della sifilide. Tutti questi agenti, se acquisiti in gravidanza, possono causare danni sia alla madre che al feto, sebbene non in tutti i casi causino un certo danno fetale.

Per evitarli è bene fare un’accurata prevenzione ancora prima del concepimento. Prima di programmare una gravidanza, infatti, è utile fare degli esami del sangue specifici per verificare la presenza o meno di anticorpi: in questo modo si capisce se la donna è immune o meno a quegli agenti infettivi. Nel caso non fosse immune, sarebbe utile sottoporsi a specifici vaccini così da prevenire i rischi in gravidanza.

I vaccini per la Rosolia e per il Varicella Zoster non sono obbligatori, ma raccomandati per evitare eventuali complicanze. Obbligatorio, invece, è quello per il virus dell’Epatite B. Per quanto riguarda la Toxoplasmosi, non esiste un vaccino che la prevenga ed è quindi necessario consumare carne ben cotta ed evitare salumi ed insaccati per tutta la durata della gravidanza.