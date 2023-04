Quando lavi il pavimento puoi risparmiare sull’acqua: il trucchetto facile in poche mosse

Sai che puoi risparmiare sull’acqua quando lavi il pavimento? Con questo trucchetto semplicissimo la tua bolletta ti ringrazierà!

Le faccende domestiche sono fondamentali per avere sempre una casa ben pulita, ordinata e soprattutto profumata. Ecco perché devono essere effettuate quotidianamente (almeno quelle giornaliere): lavare il pavimento, lavare il bagno ed i sanitari, spolverare, rifare i letti e lavare la cucina. Queste sono sicuramente quelle che vanno svolte ogni giorno, per avere sempre la casa ben presentabile. Ma sapevate che potete risparmiare sull’acqua quando si lava il pavimento?

Il metodo che vi proponiamo è semplicissimo e vi darà grandissimi risultati: la vostra bolletta, e soprattutto il vostro portafogli, vi ringrazierà. Siete pronti a scoprirlo?

Risparmiare sull’acqua, quando si lava il pavimento, è possibile: ecco in che modo

Lavare il pavimento è una delle pratiche più comuni utilizzate dalle donne di ogni mondo. In seguito alla pandemia del Covid-19, quest’attività si è intensificata maggiormente per cercare di eliminare tutti i germi e i batteri che si accumulano sul nostro pavimento: scarpe sporche, cibo che può cadere a terra e briciole, potrebbero essere i nostri maggiori nemici. Per questo motivo è bene sempre riempire un secchio d’acqua e dare una meravigliosa rinfrescata alla casa. Ma questo implica ce lo spreco d’acqua inizi a diventare sempre maggiore, soprattutto quando la polvere accumulata sul pavimento è abbondante: l’acqua nel secchio va cambiata di continuo! Questo continuo cambiare l’acqua e riempire il secchio con dell’acqua pulita, fa sì che la nostra bolletta aumenti a dismisura. Come possiamo ovviare a questo problema?

Sicuramente la prima cosa da fare, non appena le temperature ce lo permettono, è non utilizzare acqua molto calda, perché sappiamo attiva la caldaia e di conseguenza la bolletta schizza alle stelle, quindi meglio preferire l’acqua tiepida o addirittura fredda. Ma non solo questo trucchetto può essere visto come valido. Gli altri sono i seguenti: