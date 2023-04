Errori nelle pulizie di casa: ecco cosa non fare assolutamente

Attenzione a questi comunissimi errori quando fai le pulizie di casa, in questo modo rischi di perdere solo più tempo: rimedia subito!

Le pulizie di casa non sono mai una cosa piacevole per nessuno. La sola idea di dover passare ore ed ore a detergere e ad igienizzare ogni angolo ci fa letteralmente accapponare la pelle. Purtroppo però, per quanto siano odiosa, sai benissimo che non puoi evitare di farle, soprattutto se la famiglia è numerosa e lo sporco si moltiplica ad ogni battito di ciglia.

Proprio per questo, non è di certo la prima volta che ti consigliamo di stilare una sorta di planning delle pulizie, una piccola lista di tutte le cose che devi fare ogni giorno, come pulire bagno, cucina, pavimenti e rifare i letti, e quelle che invece potrai svolgere una volta al mese, come il lavaggio delle tende e pulire sui mobili.

Sono questi gli errori da non commettere mai quando fai le pulizie di casa

Oltre ad avere un’ottima organizzazione, per rendere più facili e veloci le pulizie di casa dovrai munirti di prodotti giusti. Questo non vuol dire che dovrai avere centinai di flaconi in giro, ma basterà anche un solo prodotto multifunzione che vada bene un po’ per tutto. Una volta capito questo sei sicuramente sulla buona strada. Attenzione però, perché molto spesso e senza saperlo, commetti degli errori che possono farti perdere più tempo del previsto con il rischio di rovinare tutto.

Sempre più spesso, ti affidi ai trucchetti che trovi in rete per avere una casa pulita e profumata. Alcuno sicuramente efficaci, altri invece rischiano solo di farti commettere degli errori pericolosi sia per la salute che per gli oggetti stessi che andrai a pulire. Fra poco ti mostreremo quelli più comuni, con la speranza che ti possano essere d’aiuto. Ecco di cosa si tratta:

Usare l’ammorbidente come profumatore: una pratica molto comune che vede il suo utilizzo come profumatore per ambienti, per lavare il pavimento o anche come deodorante per gli indumenti. Mai fare una cosa del genere sia perché inalare il suo profumo non fa di certo bene, ma soprattutto perché la sua funzione è ben diversa; Usare l’aceto sul marmo: ormai l’aceto è diventato il tuo fedele alleato per tantissime faccende domestiche, ma se lo usi sul marmo rischi solo di combinare un grosso pasticcio; Spugnette abrasive: è vero che queste aiutano ad eliminare le incrostazioni, ma se le usi in malo modo rovini soltanto tutto; Pulire dal basso verso l’alto: dovresti fare sempre il contrario, partendo dai punti più alti fino ad arrivare alla fine al pavimento; Usare una sola pezza per tutto: errore davvero gravissimo. Non solo bagno e cucina ne devono avere una diversa, ma è necessario che ne usi anche più di una nello stesso ambiente per evitare contaminazioni incrociate.

Evita questi piccoli errori e le pulizie di casa saranno un gioco da ragazzi.