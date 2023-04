Smettere di russare adesso si può con questi 5 trucchi scientifici | Cambi la vita del partner

Smettere di russare non è poi così difficile! Secondo la scienza sono questi i 5 trucchi da mettere in pratica: provali subito.

Un buon riposo e una buona qualità del sonno sono fondamentali per permettere al tuo corpo di ricaricare le batterie e ti aiuteranno ad affrontare al meglio il giorno successivo. Fin troppo spesso però, ci sono alcuni fattori che impediscono che questo accada, con risultati anche devastanti a lungo andare.

Uno dei principali motivi per cui la notte non riesci a riposare bene, è quella di ritrovati con il partner che russa come se fosse un trombone. Un fastidio non da poco, soprattutto se è una situazione che dura da tempo e t’impedisce di fare un sonno sereno e tranquillo. Seppur nella maggior parte dei casi il russare non è associato a nulla di patologico, ci sono certe situazioni in cui è necessario indagare più nello specifico.

Ecco come smettere di russare secondo la scienza: fai così e risolvi in un batter d’occhio

Secondo un recente studio condotto in America circa 1 persona su 2 russa di notte. Una situazione che coinvolge circa il 60% degli uomini italiani. Un dato piuttosto importante che può passare dall’essere un semplice fastidio, fino a diventare una vera e propria patologia. Ebbene, dopo aver indagato a fondo e dopo esserti accertato che non si tratti di nulla di serio, come eventuali apnee notturne, puoi provare dei piccoli accorgimenti per migliorare la situazione.

Smettere di russare non è poi così complicato, sempre secondo questo recente studio americano, ci sono dei piccoli accorgimenti da adottare per cercare di migliorare la situazione. Ecco di cosa si tratta nello specifico:

Non dormire supini posizione consona per chi russa. L’effetto della gravità, infatti, andrebbe a spingere i tessuti molli nella parte posteriore della gola, impedendo la normale fuoriuscita d’aria. La posizione fetale è senza dubbio quella più adatta per evitare questo fenomeno; : dormire a pancia non è affatto una. L’effetto della gravità, infatti, andrebbe a spingere i tessuti molli nella parte posteriore della gola, impedendo la normale fuoriuscita d’aria. La posizione fetale è senza dubbio quella più adatta per evitare questo fenomeno; Strisce nasali: sono perfette per favorire un afflusso d’aria maggiore, riducono le vibrazioni e migliorano la respirazione; Usare umidificatori : un’aria pura favorisce un respiro migliore, evita l’insorgere di allergie che posson intensificare il russare; Peso forma : un peso eccessivo in alcuni casi favorisce il russare, quindi, mantenere un peso nella norma riduce drasticamente questo fenomeno; Non bere alcol prima di dormire : assumere alcol prima di andare a letto rilassa i muscoli delle vie respiratorie, facendo accentuare il russare.

Basteranno questi piccoli accorgimenti per riuscire finalmente a riposare bene e serenamente.