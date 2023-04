La scelta di uno di questi smalti può dire (davvero) tanto sulla tua personalità

Gli smalti sono alleati preziosi per un look impeccabile: scegli il colore che preferisci e ti dirò chi sei!

Se anche tu sei convinta che a dare una marcia in più al look siano i dettagli, saprai certamente quanto è importante avere mani curate e, soprattutto, troverai irresistibile lo smalto. Questo prodotto è in grado di decorare le unghie rendendole ancora più belle e valorizza moltissimo l’outfit, il trucco, ecc. Negli ultimi anni la nail-art ha preso sempre più piede e sono tantissime le mode che si sono avvicendate nel corso del tempo.

Chiunque ami abbellire le proprie mani con lo smalto sa quanto sia difficile stare al passo con gli stili sempre nuovi che il settore beauty propone continuamente tra colori e disegni. Poi, ovviamente, dipende dal gusto personale: c’è chi ama i colori sgargianti come il rosa bubble gum e il giallo, chi preferisce il french, chi impazzisce per il blu e i toni del marrone…

Oggi vogliamo analizzare proprio questo aspetto: sai che in base alla scelta degli smalti che fai si possono capire molte cose sulla tua personalità? Sì, perché la maggior parte delle volte che decidi di metterne uno di un determinato colore, in qualche modo stai esprimendo la tua essenza o comunque un tratto predominante del tuo carattere. Ti chiediamo quindi di scegliere uno dei tre colori che vedi qui sopra, perché potresti scoprire cose di te di cui finora forse non eri consapevole. Ti va di provare?

Gli smalti parlano di te: scegline uno e ascolta ciò che ha da dirti

Nella foto in alto vedi tre smalti di colori diversi, di cui due, il rosso e il rosa chiaro, piuttosto classici. Sull’onda dell’istinto, quale senti appartenerti di più in questo momento? Una volta che avrai fatto la tua scelta, vai a leggere il profilo corrispondente e facci sapere se ti ci sei ritrovato almeno in parte.

Nero: ritenuto abbastanza ‘trasgressivo’, questo colore denota una sorta di ribellione che alberga in te. È come se tu sentissi l’esigenza di stupire, provocare e farti notare. Non ti manca una buona dose di spirito polemico e di voglia di andare controcorrente.

Rosso: la passione domina la tua vita e la tua mente è in continuo fermento. Ti piace imporre la tua personalità, lanciarti in mille attività e non hai paura della tua natura.

Rosa: dolce e romantica, ami le tonalità classiche e un po’ da principessa. Preferisci uno stile che vada bene per ogni occasione e che ti permetta quindi di sentirti pienamente a tuo agio.