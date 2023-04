Bonus acqua potabile, sono in tanti a chiederlo: ma c’è una cattiva notizia

Bonus acqua potabile, sono in tantissimi che continuano a chiederlo. È però arrivata una cattiva notizia, ecco cosa sta succedendo.

La crisi economica che ha colpito il mondo intero negli ultimi anni ha causato molte difficoltà alle famiglie e alle imprese, con un aumento dei prezzi e un’instabilità economica che ha colpito molti settori. Uno dei principali problemi che ha colpito le persone è l’aumento dei prezzi, che ha portato ad un aumento dell’inflazione e a una diminuzione del potere d’acquisto delle persone.

Per aiutare i cittadini ad affrontare questa situazione difficile, molti governi hanno lanciato bonus e contributi. In Italia, ad esempio, il governo ha varato diverse misure per sostenere le famiglie e le imprese, tra cui il bonus bebè, il bonus vacanze e il bonus cultura.

Bonus acqua potabile, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato una cattiva notizia

Ma c’è un altro bonus che ha attirato l’attenzione di molte persone: il bonus acqua potabile. Questo contributo, introdotto con la Manovra per il 2021 e poi prorogato dalla legge di Bilancio 2022, ha lo scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica. Il bonus acqua potabile è destinato a tutte le famiglie che utilizzano l’acqua del rubinetto come acqua potabile e che sostituiscono l’acquisto di acqua in bottiglia con l’acquisto di contenitori riutilizzabili. Il bonus consiste in un contributo pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di questi contenitori, fino ad un massimo di 100 euro.

Il bonus acqua potabile è stato accolto con entusiasmo da molti cittadini, che hanno visto in questo contributo una soluzione pratica ed ecologica per ridurre i costi e salvaguardare l’ambiente. Tuttavia, recentemente è stata annunciata una brutta notizia: la percentuale del credito d’imposta, per carenza di risorse, si riduce al 17,9%. Questa riduzione del credito d’imposta è stata accolta con delusione da molte persone, che avevano visto in questo bonus un’opportunità per risparmiare denaro e migliorare la qualità dell’acqua che bevono.

Tuttavia, nonostante questa riduzione, il bonus in questione continua ad essere una soluzione conveniente per le famiglie che vogliono ridurre i costi e l’impatto ambientale. In ogni caso, è importante sottolineare che questo bonus è solo una delle molte misure messe in atto dal governo per aiutare i cittadini ad affrontare la crisi economica. Molti altri bonus e contributi sono ancora disponibili, e le famiglie e le imprese possono usufruirne per far fronte alle difficoltà del momento.