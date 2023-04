TEST della personalità: scegli il tuo primo piatto preferito e ti dirò chi sei | I risultati ti sorprenderanno

Un test della personalità tutto culinario: scegli il tuo piatto preferito e ti saranno svelati retroscena sorprendenti sul tuo carattere.

Il cibo “condiziona” e influenza la nostra quotidianità. Parliamo spesso di cibo, “viviamo il cibo”, comunichiamo con il cibo, in modo diretto o indiretto. Accade sempre e comunque, seppur in modi differenti per ognuno di noi.

Tutto questo si verifica, ad esempio, nel caso tu sia un goloso nato, e quindi vivi per mangiare, e in questo caso il cibo fa parte in modo preponderante delle tue scelte emotive e delle tue azioni, oppure potrebbe accadere che tu manifesti il tuo rapporto con “il mondo del food” in modo più distaccato, e quindi per te il cibo è in fondo un mero momento di abitudine, senza magari quel pathos che hanno altre persone, anche se ci sono ricette a cui non sapresti davvero resistere.

Oppure potrebbe accadere che sei un professionista dei fornelli, nel senso che vivi il cibo o con una fortissima passione e addirittura sei un “artigiano del sapore”. Potresti anche essere un salutista sfegatato, e allora il cibo per te diventa ricerca, benessere, cura del corpo. Qualunque sia il tuo ruolo rispetto al cibo, non c’è dubbio che tu abbia una posizione sia attiva che passiva. E allora da “mangiatore”, quale sei, ecco un test della personalità dove, attraverso la scelta di uno di questi tre piatti, capirai molte cose di te stesso. Hai appunto tre opzioni.

Test della personalità: scegli uno dei tre primi piatti della tradizione e scopri qualcosa in più di te stesso

Ti sei mai chiesto quale piatto della tradizione culinaria di casa nostra corrisponde maggiormente alla tua personalità? In caso contrario, non preoccuparti. Basta fare questo divertente “test della personalità del cibo” e ti diremo quale cibo corrisponde di più al tuo carattere. La scelta ti permetterà di svelare retroscena sorprendenti sul tuo modo di essere.

I piatti tra cui scegliere non sono casuali, si tratta infatti di tre primi piatti della tradizione italiana. Ognuno di essi rivelerà un retroscena molto probabilmente per te inedito, relativo alla tua personalità.

Piatto 1: lasagna, sei goloso all’ennesima potenza, ma soprattutto sei un amante “carnale” del cibo. Sei un romantico oltre che una buona forchetta: i profumi, i colori, i ricordi dei piatti della nonna. Per te il cibo è anche convivio, allegria, comunicazione allo stato puro.

Piatto 2: pasta al forno, la cucina è ti piace, ti appassiona, ma non la vivi con eccessivo pathos. Ti piacciono i pranzi rapidi, veloci, anche salutari. Un giorno di digiuno non ti fa certo strappare i capelli, non vivi per il cibo questo è certo.

Piatto 3: riso al forno, ti piacciono le cose ricercate, sei per la perfezione. Non ami riempirti la pancia, ma quando mangi vuoi il meglio. Selezioni fino in fondo quello che compri, dal vino alla carne, fino al pesce, segui le stagionalità e ti informi sui territori di provenienza.