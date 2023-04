A casa hai questi vecchi peluche? Non buttarli: valgono una montagna di soldi

Se hai in casa qualcuno di questi peluche, non devi buttarlo assolutamente poiché il loro valore potrebbe far svoltare la tua vita

Quando si hanno in casa dei bambini piccoli, l’arredamento di design lascia il posto a cucine in miniatura, tavoli da lavoro, fogli, pastelli, pennarelli e centinaia di peluche. I giochi prendono ogni centimetro di casa disponibile e il salotto diventa una vera e propria ludoteca. Se, in alcuni momenti, ti viene voglia di prender tutto e buttarlo via, soprattutto se i tuoi bambini sono ormai grandi, non farlo: controlla se hai questi peluche perché valgono una fortuna.

Ebbene sì: i peluche che hai comprato ai tuoi bambini, spesso come regalo di compleanno o in altri momenti importanti della loro crescita, oggi potrebbero significarvi un massiccio ritorno economico. Alcuni, infatti, hanno preso un incredibile valore e chi li possiede è estremamente fortunato: ecco di quali si tratta e perché è così.

Peluche che valgono una fortuna: quali sono

Uno dei peluche più ricercato è quello della Steiff: si tratta di un famoso marchio di orsetti di peluche, riconoscibili per l’inconfondibile logo sulle orecchie e per il bottoncino che li contraddistingue. Secondo i collezionisti, è in circolazione un orso di colore blu che avrebbe come prezzo di vendita la somma di 58mila dollari.

Sempre per quanto riguarda gli orsetti di peluche, dal valore di 128mila dollari sono gli ottanta che sono stati creati nel 1912 in occasione del naufragio del Titanic. Dal valore di 28mila dollari, invece, i pochissimi ma estremamente preziosi orsetti Steiff contenenti una borsa dell’acqua calda, prodotti nel 1910. Sebbene questi siano gli esemplari più di valore, ce ne sono molti altri sul mercato che potrebbero farvi guadagnare un bel gruzzoletto, se venduti a collezionisti.

Uno dei più amati è l’Orsacchiotto Harley Davidson, creato sempre da Steiff in edizione limitata; allo stesso modo e sempre della stessa azienda sono le edizioni limitate di Minnie e Topolino e quello di Pikachu, destinati al mercato giapponese: il loro valore si aggira sui 400 euro. Amatissime sono anche le prime edizioni di Furby, introdotto nel mercato dei giocattoli intorno ai primi anni Novanta: se ne possedete uno, potreste venderlo anche per 500 euro. Le stime, ovviamente, dipendono anche dalle condizioni del prodotto: meglio è stato tenuto, più valore avrà.