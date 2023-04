Uomini e Donne: Tina si scaglia contro Gemma. Ecco cosa succede

Tina si scaglia contro Gemma nel corso di un appuntamento di Uomini e Donne. L’opinionista è molto dura con la dama: ecco che cosa è successo.

Nel corso degli anni abbiamo assistito a tantissimi scontri all’interno dello studio del dating show. I contrasti più coloriti, però, sono stati quelli tra Tina Cipollari e Gemma Galgari. Le due spesso si sono trovate l’una contro l’altra per via delle incomprensioni riguardo al percorso sentimentale della dama torinese.

Uomini e Donne è una delle trasmissioni più amate e seguite dal pubblico di Canale 5. Un successo più che ventennale che ha visto passare all’interno dello studio numerosi personaggi che si sono contraddistinti in un modo o nell’altro. Negli ultimi anni, l’idea di Maria De Filippi di aprire il programma al parterre degli over ha fatto guadagnare il dating show in termini d’interesse.

Una delle più importanti protagoniste è Gemma Galgani, presente fin dall’inizio del Trono Over. Sono anni che la dama spera di trovare l’uomo della sua vita ed uscire dal programma con il vero amore. Per il momento Gemma continua a conoscere e uscire con alcuni cavalieri, anche se non mancano i contrasti con Tina Cipollari, spesso in disaccordo con le scelte della Galgani.

Uomini e Donne, Tina Cipollari duro sfogo contro Gemma Galgani

Non è una novità che Gemma Galgani e Tina Cipollari non vadano molto d’accordo. Ormai è un dato di fatto che tra le due non scorra buon sangue, tanto che le due sono sempre più spesso protagoniste a scontri e siparietti accesi, dando vita a dei veri e propri litigi che coinvolgono anche il resto del parterre over.

Anche di recente la famosa opinionista si è spazientita con la dama del trono over di Uomini e Donne. Tina, infatti, ha puntato il dito contro Gemma. “È possibile che tu sei attratta sempre da quelli che non ti vogliono?”, ha attaccato duramente la Cipollari rivolgendosi alla Galgani, che sempre più spesso è stata coinvolta in storie con uomini che non hanno ricambiato i suoi sentimenti.

Nel corso delle stagioni di Uomini e Donne, infatti, Gemma è stata spesso “sedotta e abbandonata” da cavalieri che all’inizio erano interessati a lei e poi l’hanno lasciata. A volte, invece, è stata la stessa Galgani che si è palesata non interessata agli uomini che scendevano le scale per conoscerla. Chissà se nei prossimi mesi la situaizione si sbloccherà per lei.