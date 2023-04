Pulire bene casa? Ecco i consigli degli addetti alle pulizie degli hotel

Seguendo sei geniali dritte da parte di chi si occupa di pulizie per mestiere, renderete la vostra casa “immacolata”. Provare per credere.

Se state cercando di migliorare la vostra routine di pulizie domestiche, potete farvi consigliare da amici, video di YouTube, clip TikTok o altre risorse online. C’è abbondanza di ottimi tutorial per la pulizia su Internet. Ma per imparare davvero come ottenere la pulizia più efficiente ed efficace, vale la pena di apprendere suggerimenti e trucchi direttamente dagli addetti ai lavori.

L’esperienza, si sa, è maestra di vita, e chi meglio degli addetti alle pulizie degli hotel – dove ogni angolo deve brillare come un gioiello – può indicarci come completare le faccende più rapidamente e ottenere una finitura impeccabile? Ecco dunque un vademecum di cui potrete fare subito tesoro.

Le regole per una perfetta pulizia di casa

Se desideri una casa pulita in poche mosse, ecco 6 regole che non devi assolutamente lasciarti scappare:

Rifare bene il letto . Sembra strano partire proprio da qui, ma gli addetti ai lavori assicurano che un letto perfetto può rendere la camera visivamente più ordinata e favorire un maggiore relax la sera. Il trucco sta nel piegare e rimboccare ordinatamente gli angoli delle lenzuola e delle trapunte, invece di spingerli a casaccio sotto il materasso, come molti di noi tendono a fare. Così il tutto sarà anche più stabile e non dovrete ricominciare da capo ogni mattina.

. Sembra strano partire proprio da qui, ma gli addetti ai lavori assicurano che un letto perfetto può rendere la camera visivamente più ordinata e favorire un maggiore relax la sera. Il trucco sta nel piegare e rimboccare ordinatamente gli angoli delle lenzuola e delle trapunte, invece di spingerli a casaccio sotto il materasso, come molti di noi tendono a fare. Così il tutto sarà anche più stabile e non dovrete ricominciare da capo ogni mattina. Ridurre l’uso di soluzioni detergenti aggressive . Tutti credono anche che più prodotti per la pulizia usi, più pulita sarà la casa, ma in realtà ne basta solo una quantità minima. E mescolare i prodotti chimici sbagliati può essere pericoloso. Meglio optare per soluzioni meno aggressive, come acqua e bicarbonato di sodio, che aiutano a rimuovere le macchie ostinate dalle lenzuola (ma si raccomanda il pre-ammollo).

. Tutti credono anche che più prodotti per la pulizia usi, più pulita sarà la casa, ma in realtà ne basta solo una quantità minima. E mescolare i prodotti chimici sbagliati può essere pericoloso. Meglio optare per soluzioni meno aggressive, come acqua e bicarbonato di sodio, che aiutano a rimuovere le macchie ostinate dalle lenzuola (ma si raccomanda il pre-ammollo). Dare la priorità alle aree più sporche. Ogni casa ha dei punti specifici che sono particolarmente soggetti a sporcizia e muffa, quindi cercate di intervenire in quei posti prima e più spesso. Il bagno (lavandino, water, bidet e doccia) sono un caso classico. Si raccomanda inoltre di prestare molta attenzione agli angoli e ai punti difficili da raggiungere dove queste sostanze tendono ad accumularsi, per esempio sotto i sedili del water.