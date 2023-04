Il trucco salva vita inventato da una mamma: passeggini e bambini sempre più sicuri

Forse non ci avete mai pensato, ma anche i passeggini sono mezzi ad alto rischio di incidenti. Vediamo cosa si è inventata una mamma per passeggiare tranquilla con il suo bebè.

Una neomamma che documenta regolarmente le sue esperienze di maternità ha condiviso per la prima volta il suo miglior consiglio per garantire che il passeggino del bebè non finisca per ribaltarsi quando ci metti sopra le borse. E alcuni hanno già ribattezzato il suo trucco come un “salvavita”. Come molti genitori novizi prima di lei, Kia Matthews è rimasta sorpresa nel constatare quanto fosse diventata pesante la borsa dei pannolini di sua figlia. I piccoli naturalmente richiedono una serie di oggetti indispensabili quando vengono portati a spasso. Ed è fin troppo facile finire per sovraccaricare il passeggino con tutti gli annessi e connessi da portare con sé ogni giorno, soprattutto quando si va di fretta. Questo pone un problema di sicurezza.

Su TikTok, dove usa il nome utente @xokiamatthews, Kia ha condiviso un video informativo della serie “Cose che ho imparato come mamma per la prima volta”. Nella clip, che nel giro di poco tempo ha attirato migliaia di like e moltissimi commenti di approvazione, la donna spiega il trucco escogitato per mantenere in equilibrio la carrozzina. Semplice ma geniale, come tutte le trovate che con poco sforzo possono fare una grande differenza – fino a salvare una vita umana.

Un utile rimedio per migliorare la sicurezza dei passeggini

Kia non ha fatto altro che applicare dei pesi da 1 kg alla base della carrozzina, proprio sopra le ruote, per controbilanciare buste e materiale vario appoggiate sul lato opposto. Ipse dixit: “Cose che ho imparato da mamma per la prima volta. Se la borsa per pannolini del bambino fa cadere il passeggino all’indietro… Aggiungi pesi in basso!”

Un suggerimento facile da seguire, poco dispendioso e sicuramente efficace. Non a caso in molti l’hanno subito elogiato come una “idea straordinaria”. “Questo è un vero toccasana!!!!L’Ho imparato a mie spese”, ha chiosato un’utente. Un’altra ha scritto: “Li ho usati con il mio primo figlio dopo che il passeggino è caduto“. E un’altra ancora ha commentato: “Io non sono nemmeno incinta ma sto ancora imparando tutti i tuoi consigli”. Mai più senza!