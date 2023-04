Profumatori per la casa, come ottimizzarli al massimo e avere più profumo per più tempo

Il trucco è semplice, ma ci permette di sfruttare al massimo il profumatore per la nostra casa: provare per credere.

In questi giorni molti di noi stanno pensando di dare una bella riordinata alla propria casa con la proverbiale pulizia di primavera. E magari cercano un modo per rendere il luogo in cui vivono più fresco e più a lungo. Una soluzione sicuramente valida può essere l’uso di profumatori: essenze, bacchette, diffusori e chi più ne ha più ne metta, per diffondere nell’ambiente un aroma piacevole e riposante.

C’è da dire che gli spray per ambienti non sono adatti a tutti: possono causare mal di testa a chi ha un olfatto particolarmente sensibile, o irritazioni cutanee a chi ha una pelle molto delicata, oppure c’è chi preferisce semplicemente respirare l’aria naturale senza aggiunte e correzioni di sorta. Sta di fatto però che quanti usano i diffusori di profumi a volte hanno l’impressione che non siano abbastanza forti da avere un impatto significativo e duraturo sull’odore di casa. Ecco come rimediare.

La guida all’uso corretto dei profumatori per la casa

Una lettrice della versione online del quotidiano britannico Mirror ha condiviso un suggerimento per aiutarti a ottenere il massimo dai diffusori di aromi. La dritta arriva direttamente dalla pagina Facebook di Mrs Hinch Cleanint Tips, dove un’utente anonima ha chiesto consigli su quali fossero i prodotti migliori da usare. Subito è piovuta una valanga di consigli, ma molte delle soluzioni proposte non erano per niente economiche. E in un momento in cui tutti – anche Oltremanica – stanno attenti al centesimo, spendere troppi soldi per un bene così voluttuario non è il massimo.

Ma l’utente in cerca del rimedio perfetto per far odorare la propria casa a lungo come se fosse stata appena pulita alla fine ha avuto la risposta che cercava. Ma un fan dei profumatori ha condiviso una perla di saggezza appresa di recente, assicurandosi il plauso del web. “Non so se lo sai già – ha scritto – ma devi capovolgere le bacchette a intervalli di pochi giorni. Io l’ho provato e fa la differenza!”.

Secondo Feather & Black, è necessario “immergere le bacchette nel liquido e consentire loro di assorbire l’olio essenziale. Una volta fatto ciò, vanno capovolte perché abbia inizio il rilascio della gradevole fragranza profumata per la casa”. E ancora: “Dovrai capovolgere i bastoncini regolarmente, suggeriamo ogni pochi giorni, per mantenere il profumo fresco e fragrante”. Senza dimenticare che “i diffusori non richiedono una fiamma o una fonte di calore per funzionare, per cui sono un rimedio sicuro e pratico per profumare la tua casa“.