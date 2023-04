Colori assolutamente da evitare se sei stata invitata ad un matrimonio: ti evitiamo una brutta figura in pubblico

Quali sono i colori da evitare di indossare ad un matrimonio? Ecco la lista da tenere a mente per evitare di fare brutte figure

La bella stagione è alle porte e, soprattutto chi ha amici di un’età compresa tra i 30 e i 40 anni, sa bene che questo è il momento in cui iniziano ad arrivare le partecipazioni per i matrimoni.

La maggior parte delle coppie ama sposarsi in estate o, al più tardi, a settembre per godere così di belle giornate e temperature miti. Ovviamente, se gli sposi hanno a che fare con diverse problematiche e difficoltà inerenti l’organizzazione, gli invitati devono fare il possibile per trovare un vestito. E bisogna anche cercare di trovarlo in fretta, ma senza dimenticare che – soprattutto le donne – potrebbero dimagrire in vista del grande giorno e quindi anche la taglia è da valutare attentamente. Ma non basta.

A rendere quasi stressante la ricerca del vestito per il matrimonio degli amici si aggiunge un’altra complicazione: il colore. Forse non tutti sanno che alcune tinte e tonalità, sia da uomo che da donna, sono assolutamente da evitare al ricevimento. Nello specifico, consultando esperti di moda come Vogue, i colori da non indossare mai ad un matrimonio sono circa 5 ed è bene ricordarseli per evitare brutte figure. Siete pronti a scoprirli insieme a noi?

Matrimonio in arrivo: ecco i colori da evitare per gli invitati

Quando qualcuno si sposa c’è sempre molta felicità ed entusiasmo. Gli amici non vedono l’ora di celebrare questa giornata così importante, ma anche di prepararsi al meglio e mostrarsi in tutta la propria bellezza. Nessun invitato vuole fare brutta figura. Eppure il rischio di una clamorosa caduta di stile è veramente dietro l’angolo ed è tutta colpa dei colori.

Ci sono infatti dei colori che, secondo gli esperti di moda, bisogna assolutamente evitare. Vogue ad esempio ha stilato un lungo elenco di tonalità da guardare con sospetto e da rifuggire in occasione dei matrimoni. Eccoli:

Bianco : non c’è nemmeno bisogno di dirlo, questo è il colore della sposa. Gli invitati non dovrebbero nemmeno lontanamente pensare di indossare un capo di questo colore. Il motivo è che sembra quasi di voler rubare l’attenzione della sposa, confondere gli invitati e concentrare l’attenzione su di sé. Una delle cose peggiori durante un matrimonio.

: non c’è nemmeno bisogno di dirlo, questo è il colore della sposa. Gli invitati non dovrebbero nemmeno lontanamente pensare di indossare un capo di questo colore. Il motivo è che sembra quasi di voler rubare l’attenzione della sposa, confondere gli invitati e concentrare l’attenzione su di sé. Una delle cose peggiori durante un matrimonio. Nero : da un estremo all’altro. Va bene, questo colore snellisce, ma nella tradizione nostrana è anche il colore del lutto ed è assolutamente sconsigliato. C’è un po’ più di “libertà” in caso la cerimonia sia di sera, ma al dark black, allora meglio preferire un blu scuro.

: da un estremo all’altro. Va bene, questo colore snellisce, ma nella tradizione nostrana è anche il colore del lutto ed è assolutamente sconsigliato. C’è un po’ più di “libertà” in caso la cerimonia sia di sera, ma al dark black, allora meglio preferire un blu scuro. Beige: sappiamo bene, che soprattutto in estate, questo colore è perfetto per risaltare l’abbronzatura. Ma per un matrimonio bisogna evitare. Si confonde con il bianco e non è detto che la sposa non abbia optato proprio per un colore beige o panna per il suo abito nuziale. E al beige, dobbiamo aggiungere per forza il nude. Evitate assolutamente anche perché il rischio di essere volgare proprio perché è un color carne è dietro l’angolo.

Oltre ai consigli degli esperti di moda ci sono però anche delle tradizioni popolari entrate ormai nella mente di tutti che ci impongono di dire addio anche ad altri colori:

Rosso : si dice che chi indossa il rosso ad un matrimonio è l’amante. Tradizione e dicerie popolari, è ovvio, ma questo colore così acceso e passionale è sconsigliato ai matrimoni. Sia per questa vecchia leggenda, sia perché è un colore nettamente impattante che, come per il bianco, rischia di distogliere l’attenzione dagli sposi.

: si dice che chi indossa il rosso ad un matrimonio è l’amante. Tradizione e dicerie popolari, è ovvio, ma questo colore così acceso e passionale è sconsigliato ai matrimoni. Sia per questa vecchia leggenda, sia perché è un colore nettamente impattante che, come per il bianco, rischia di distogliere l’attenzione dagli sposi. Viola: anche questo colore non è il top per un matrimonio. Si dice che porti sfortuna, una diceria che evita che questo colore entri anche spesso in televisione o nei teatri. Figuriamoci durante un matrimonio.

Questa lista di colori da evitare ad un matrimonio vi sembra restrittiva? Non è così. Le tonalità da poter sfruttare sono tantissime e ci permettono di spaziare anche tra fantasie superlative!