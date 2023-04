Tendi a dipendere affettivamente dal partner? Ecco perché ti succede

Sono molte le persone che una volta entrate in una coppia sembrano perdere ogni autonomia. In questo caso si parla di dipendenza affettiva.

In America la chiamano in modo ironico “love addiction” perché ricorda gli effetti delle sostanze stupefacenti. Senza il proprio compagno/a ci si sente come in crisi di astinenza: agitati, ansiosi e con una voglia spasmodica di rivedere l’altra persona. C’è chi lo confonde con amore vero ma in realtà quando insorge la dipendenza affettiva è meglio preoccuparsi soprattutto se inizia a influenzare la quotidianità. C’è il rischio di diventare ossessivi verso il partner e non essere più in grado di prendere decisioni in modo autonomo.

Solitamente si associa questo comportamento alle donne ma in realtà anche gli uomini possono sviluppare questa forma di attaccamento. C’è chi è più predisposto alla dipendenza affettiva soprattutto se nel suo passato ha vissuto dinamiche familiari poco sane. Essere cresciuti con genitori oppressivi e maniaci del controllo porta a non sapere bene quali limiti stabilire nei rapporti stretti e ad attaccarsi in modo morboso.

In altre circostanze la dipendenza affettiva può derivare dalla paura di essere abbandonati e restare soli. Chi non ha superato un lutto o la perdita di qualcosa di importante (come il lavoro) può attaccarsi al partner che vede come un’ancora. Le dinamiche che si vengono a creare però possono spersonalizzare qualcuno e al tempo stesso pesare sul compagno/a.

Quali sono i campanelli d’allarme

Riconoscere il problema è il primo passo per uscirne. Uno dei primi aspetti che tende ad accentuarsi sempre di più è la tendenza ad assecondare sempre di più il partner. Se prima quando proponeva certe attività si preferiva fare altro si arriva a dire di sì a tutto pur di non stare lontano dall’altro. Un cambiamento che persino agli occhi del fidanzato/a può risultare molto strano e spingerlo a fare domande.

Sentire sempre più il bisogno di stare insieme con il partner spinge a dimenticarsi come stare da soli e perdere l’autostima. A questo punto può capitare di sentirsi infelici e ansiosi se ci si trova da soli, con il risultato di sembrare invadenti e appiccicosi. Anche provare a trattenersi genera solo frustrazione e stress che non si sa come sfogare.

Ci sono casi che possono degenerare fino ad avere reazioni violente o esagerate alle assenze del partner o entrare in depressione. La cosa migliore se si notano questi segnali è parlarne con un esperto per capirne come reagire.