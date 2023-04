Muffa nera sul silicone del bagno: 2 rimedi infallibili per rimuoverla senza detersivi

Le hai provate tutte ma non riesci a sbarazzarti della muffa dal silicone del bagno? Ecco per te due metodi rivoluzionari: provali subito!

Sai benissimo quanto sia importante mantenere in casa una buona igiene. La pulizia deve essere fondamentale in ogni angolo della tua abitazione, ma in modo particolare in quei posti dove tendi a passare una buona parte del tuo tempo, come ad esempio, bagno e cucina. Due luoghi molto importanti dove ti dedicherai alla tua igiene intima e alla preparazione dei cibi.

Ed è proprio del bagno che vogliamo parlati oggi, al suo interno infatti, si tende ad accumulare una grandissima quantità di sporco, germi e batteri che nemmeno immagini. Come se non bastasse poi, sono davvero tantissimi i punti quasi invisibili in cui dovrai agire per rimuovere ogni singola traccia. Ecco perché è importante che tu ti dedichi quotidianamente alla sua pulizia, senza trascurare alcun dettaglio.

Due metodi geniali per eliminare la muffa dal silicone del bagno: tornerà bianchissima

Molto spesso però, nonostante le dovute accortezze, possono verificarsi dei fenomeni che vanno bel oltre la tua volontà. Questo riguarda principalmente la presenza della muffa, che in genere non sempre è sinonimo di poca igiene. Fin troppo spesso questa, si manifesta in luoghi particolarmente umidi ed il bagno è assolutamente terreno fertile per questo fungo.

La maggior parte dei bagni sono dotati di piastrelle, motivo per cui la muffa non si potrà espandere lungo le pareti. Ma questo di certo non serve per arrestarla anzi, il suo posto preferito per proliferare è fra le guarnizioni in silicone della vasca e del box doccia. Dì la verità, l’hai trovata anche tu vero? Proprio per questo tra poco, ti andremo a svelare due metodi che ti aiuteranno a rimuoverla per sempre. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta:

ACETO E BICARBONATO DI SODIO:

Aceto

Acqua

Bicarbonato

Non dovrai fare altro che mescolare questi 3 ingredienti in modo tale da ottenere un composto piuttosto pasto, applicarlo sulle fughe e lasciare agire, Dopodiché con un vecchio spazzolino strofina e risciacqua, vedrai come tutta la muffa sarà andata via.

CANDEGGINA O AMMONIACA

In un flacone spray mescola acqua e candeggina oppure acqua e ammoniaca. Mescola leggermente e vaporizza sulla zona da trattare. Lascia agire 10-15 minuti, infine strofina e risciacqua. Anche in questo caso il pulito sarà pazzesco. Come vedi è bastato davvero poco per far tornare a splendere anche le guarnizioni peggiori.