Unghie fragili che si spezzano? Ecco le possibili cause

Ti sei accorta di avere unghie fragili e che si spezzano? Fai attenzione: queste potrebbero essere le possibili cause.

Le unghie fragili sono molto comuni nelle persone, in particolare nelle donne. Questo costituisce un enorme ‘problema’. Partendo dal punto di vista estetico, di certo non è una bella cosa presentare una mano con delle unghie spezzate, o brutte da vedere: potremmo definire il tutto molto ‘antiestetico’. Ma non è certo solo il ‘problema’ esterno che ci interessa. Quello che spesso cattura la nostra attenzione è il cercare di capire perché si spezzano in continuazione? Cosa c’è che non va?

Vediamo insieme le possibili cause delle unghie fragili che si spezzano: resterete senza parole quando lo scoprirete, ma allo stesso tempo riuscirete ad evitare che la situazione continui ad andare avanti in questo modo, imperterrita.

Hai unghie fragili che si spezzano? I motivi potrebbero essere questi: rimedia prima che sia troppo tardi

Solitamente il ‘problema’ delle unghie fragili, che si spezzano, non tende ad essere molto ‘pericoloso’ o allarmante, tanto che difficilmente si contatta un medico per poterlo risolvere. Si tende a capirne la causa e poi agire di conseguenza. Si sa che spesso può essere determinato o da fattori interni, quali mancanza di vitamina D, ipotiroidismo, micosi, anemia o diversi disturbi alimentari; ma possono poi essere determinate anche da fattori esterni, quali detersivo per i piatti, sostanze chimiche, colate o gel per unghie e anche fattori atmosferici. Dunque, come si presentano? E come possiamo curarle?

Capire se un unghia si sta per spezzare o si è già spezzata è molto semplice, basta osservarla. Quest’ultima apparirà sicuramente con delle striature, con delle piccole fessure verticali che le renderanno abbastanza ‘brutte’ al tatto e alla vista e difficili da curare. Come abbiamo detto precedentemente, presentare una mano in queste condizioni sembra essere davvero pietoso. Ecco quindi che si iniziano a pensare alle diverse soluzioni per poter ovviare a questo problema.

Sicuramente si cerca di capire prima quale sia la causa, ed in base a questo si cerca poi di trovare una soluzione adatta che ci consenta di risolvere il problema. Se la loro rottura o sfaldamento è dovuta a fattori esterni, allora è bene seguire alcune indicazioni, quali: adottare uno smalto rinforzante, evitare colate e gel di diversi tipi, indossare i guanti quando si effettuano le faccende domestiche. Se invece la loro fragilità è dovuta a fattori interni, si può ovviare o integrando vitamine o ancora, in casi più gravi, rivolgendosi ad un medico che possa aiutarci a risolvere la situazione.