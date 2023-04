Il modo in cui bevi il caffè potrebbe danneggiare i tuoi denti: quello che non sapevi

Il caffè è una bevanda che può andare a danneggiare in maniera importante lo smalto dei denti: ecco i consigli dell’esperto per evitare che ciò accada.

Il caffè è una bevanda molto apprezzata che però può causare danni allo smalto dei denti soprattutto se si commettono alcuni errori nel modo in cui si beve. A tal proposito, è importante sapere che ci sono dei piccoli accorgimenti che consentono di agire a protezione del proprio sorriso e che dunque è bene mettere in pratica regolarmente. Si tratta di pochi e semplici consigli che non aiutano ad evitare che i tuoi denti possano danneggiarsi con tutte le conseguenze del caso dal punto di vista estetico e non solo.

Di seguito vi sveliamo quelli che sono i consigli da mettere in pratica per non rovinare i denti. Il dottor Tyler Hales, di Facer Hales Parker Dentistry, ha voluto rendere noti quelli che sono alcuni accorgimenti particolarmente utili per bere il caffè in tutta sicurezza.

Caffè, ecco come evitare danni ai denti

Tutti sanno che in seguito ad un consumo frequente di caffè si può andare incontro ad un possibile danneggiamento dello dei denti. Stando a quanto afferma l’esperto, difatti, la bevanda in esame può creare un ambiente acido che con il tempo può andare a consumare lo smalto dentale. Per evitare che ciò accada però esistono dei comportamenti particolarmente utili.

Uno di questi consiste nell’evitare di sorseggiare il caffè lentamente. Meglio piuttosto berlo velocemente così da evitare che rimanga per troppo tempo sui denti. In caso contrario infatti il rischio è di assistere ad un abbassamento del livello di pH eccessivo. Un altro consiglio particolarmente utile consiste nel bere il caffè utilizzando una cannuccia poiché in questo modo non colpirà in maniera diretta i denti. Si tratta di un valido aiuto che può prevenire efficacemente le macchie sui denti.

L’esperto consiglia anche di masticare della gomma senza zucchero subito dopo aver bevuto la bevanda poiché in questo modo si favorirà l’attivazione delle ghiandole salivari. Bisogna sapere, infatti, che la saliva aiuta a contrastare efficacemente l’acidità di alcuni cibi tra cui anche arance, pompelmi, ecc. In ultima analisi, il dr Hales consiglia di non spazzolare i denti subito dopo aver consumato caffè. Piuttosto una buona pratica è quella di aspettare almeno una decina di minuti prima di farlo. In caso contrario infatti si potrà andare incontro a danni maggiori a causa del fatto che lo smalto dei denti si ammorbiderà ulteriormente.

Alla luce di quanto appena detto quindi è molto importante rispettare alcuni accorgimenti resi noti dall’esperto. Soltanto in questo modo, infatti, sarà possibile ridurre al minimo il rischio di danneggiare i denti in maniera irreparabile.