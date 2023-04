Bruciatori del piano cottura macchiati: il rimedio che li rende lucidissimi ti costa pochi centesimi

Se i bruciatori de tuo piano cottura sono macchiati, non disperarti: questo rimedio economico te li renderà nuovamente lucidi.

Tra le tante attività che si svolgono quotidianamente in una casa, cucinare è sicuramente quella che riesce facilmente a mettere tutti d’accordo. Certo, c’è anche chi non ama mettersi ai fornelli ed adora cibi giù cucinati, questo è vero. Sono piuttosto numerosi, però, coloro che amano darsi da fare in cucina e preparare ai propri familiari dei piatti davvero squisiti.

L’incubo che accomuna tantissimi amanti della buona cucina è solo uno: i bruciatori del piano cottura macchiati! Quante volte ti è capitato di dover far fronte ad un inconveniente del genere nonostante tutte le accortezze prese? Se fino ad ora, però, eri solita disperarti o perdere tantissimo tempo pur di farli ritornare nuovi, da oggi sarà tutto un gioco da ragazzi. Forse nemmeno lo immagini, ma esiste un rimedio (economico e super efficiente) che ti permetterà di avere i fuochi del piano cottura scintillanti come al primo acquisto. Sei pronta anche tu a saperne di più? Benissimo, continua a leggere l’articolo: ne resterai davvero stupita.

Come far ritornare lucidi i bruciatori del piano cottura macchiati: rimedio infallibile

Hai appena ultimato di sgrassare il piano cottura ed ora devi solo pulire i bruciatori del piano cottura macchiati? Niente paura e, soprattutto, non disperarti: abbiamo noi la soluzione che fa al caso tuo. Sono già tantissimi gli amanti del pulito che mettono in pratica questo trucchetto, garantendo dei risultati straordinari. Provaci anche tu e ti assicuriamo che rimpiangerai di non averlo saputo prima!

Se vuoi realmente eliminare lo sporco dai bruciatori del piano cottura, ma desideri un prodotto che non sia troppo aggressivo e nocivo per la salute, non devi fare altro che seguire i seguenti passaggi. In pochissimi minuti e, soprattutto, con un unico ingrediente da cucina risolverai un problema fastidiosissimo.

Posiziona i bruciatori sulla cucina, non dimenticare di poggiarli su un tovagliolo;

Su ognuno di essi, versa un goccio di olio di oliva;

Spalma l’ingrediente su tutto il bruciatore, poi chiudi lo scottex e lascia agire per una decina di minuti;

Trascorso il tempo necessario, risciacqua sotto l’acqua corrente ed ammira il risultato.

Come puoi vedere, in solo 20 minuti sei riuscita a far tornare brillanti i tuoi bruciatori. Prova anche tu questo trucco quando ne avrai bisogno: ne resterai davvero stupita!