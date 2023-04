Piumini in lavatrice: in questo modo restano gonfi ed elimini tutti i batteri

Se vuoi lavare i piumini in lavatrice, ti insegno un trucco che te li fa restare gonfi ma elimina facilmente tutti i batteri.

Seppure in netto ritardo e con continui rovesci sparsi, si può dire che la primavera sia ufficialmente subentrata. Gli uccellini, ormai, cantano in cielo da un pezzo, gli alberi sono ricolmi di fiori e l’aria che si respira ha un sapore misto di felicità, libertà e di mare.

Ancora prima di indossare il costume e prenderti un po’ di tempo per te, hai ancora tanto da fare, soprattutto in casa. È arrivato il momento di mettere da parte i tuoi cari piumini e di rimuovere tutti i germi e batteri accumulati in questi mesi: sai già cosa fare? Per quanto questi possano essere caldi e avvolgenti durante l’inverno, non si può fare a meno di sottolineare quanto sia scocciante e complicato lavarli. Oltre ad essere pesantissimi, i piumoni sono composti da un materiale così ‘particolare’ che, se non si rispettano dovute accortezze, potrebbe facilmente rovinarsi.

Ti stai chiedendo anche tu come sia possibile lavare i piumini in lavatrice senza fare danni? Ti insegno un trucco geniale, che è pronto a svoltarti completamente la vita. Continua a leggere l’articolo: rimpiangerai di non averlo saputo prima d’ora.

Lavare i piumini in lavatrice non sarà più un problema: il trucco geniale

Se lavare i giubbini in lavatrice è un vero e proprio gioco da ragazzi, ti assicuriamo che anche provvedere alla pulizia dei piumini non è affatto da meno. Ovviamente, bisogna adottare delle dovute accortezze per evitare di rovinarli, questo è chiaro. Se, però, si segue alla perfezione quelle poche regole indispensabili, puoi stai sicura che non avrai più problemi. Sei curiosa di sapere di che cosa parliamo?

La prima cosa a cui bisogna prestare attenzione se si ha intenzione di lavare i piumini, è l’etichetta. Se la si legge con attenzione, infatti, si ha la possibilità di sapere se è raccomandabile riporre il piumone in lavatrice. O è preferibile lavarlo direttamente a mano. Qualora fosse contemplata la possibilità di pulirlo con l’ausilio dell’elettrodomestico, ecco quali sono i passaggi da seguire:

Utilizzare un detersivo liquido. Quindi, non è consigliabile usare un detergente in polvere. E né è preferibile introdurre l’ammorbidente nell’apposita vaschetta; Scegliere una temperatura tra i 30 e i 40 gradi; Lavare un piumino per volta; La centifruga può essere azionata, ma anche in questo caso sarebbe meglio dare uno sguardo all’etichetta; Asciugare il piumino con l’imbottitura verso il basso, poi – una volta asciutto – farlo ‘riposare’ all’aria aperta in modo da non fargli perdere il suo volume iniziale.

Tutte piccole accortezze, da come puoi vedere, indispensabili da seguire se vuoi un piumino lavato ed igienizzato al massimo, ma senza danni.