Se i pesciolini d’argento sono diventati il tuo incubo non temere: c’è qui la soluzione

I pesciolini d’argento possono diventare veramente molto fastidiosi e invadere ogni spazio. Per fortuna c’è una soluzione immediata per eliminarli del tutto.

I pesciolini d’argento non sono insetti pericolosi, sono piccoli e non danno fastidio. Tuttavia, oltre ad essere abbastanza raccapriccianti, possono diffondersi rapidamente, iniziando ad essere un problema domestico. Questi tendono a svilupparsi soprattutto dove c’è molta carta, tappezzeria, pareti particolarmente datate e si insediano ovunque.

Prediligono un clima umido e si nutrono di polisaccaridi quindi mangiano proprio la carta, carta da parati, foto, tappeti, rilegature, cotone, lino, zucchero, farina, pasta, cereali, legumi ed è facile trovarli quando questi oggetti non sono custoditi al meglio.

Pesciolini d’argento: come eliminarli

I pesciolini d’argento sono i lepisma saccharina e, pur non essendo pericolosi per la salute, tendono a diffondersi così rapidamente da insediare un ambiente se non gestiti in modo opportuno. Ovviamente come per ogni altro problema in commercio si trovano strumenti appositi, ci sono prodotti utili e pratici ma sono costosi e chimici quindi non è una buona idea spruzzarli in giro per la cucina.

Questi ospiti striscianti possono invece essere mandati via impiegando dei prodotti totalmente naturali che non causano alcun problema. Il primo da provare subito è l’olio essenziale alla menta piperita o alla citronella. Questi odori forti impediscono ai pesciolini d’argento di strisciare. Bastano poche gocce in un angolo della casa per risolvere il problema. Anche i chiodi di garofano e il rosmarino sono strumenti perfetti per il loro odore. Le spezie sono validissime alternative per questo genere di problemi. Si possono mettere tra i libri, tra la carta o in generale ovunque sia presente il problema.

Si può usare anche l’alloro, le foglie infatti rendono poco appetibile qualunque prodotto e i pesciolini non riescono più a cibarsi e quindi vanno via. Queste però durano un massimo di sei mesi e vanno sostituite. Anche la buccia del cetriolo è molto efficace. Potete metterla in un contenitore oppure un sacchetto e quindi adagiarlo in un angolo della casa. Le patate sono un’esca per i pesciolini quindi se siete pieni di insetti in casa potete lasciarle fuori affinché vadano tutti verso l’esca. Poi basterà liberarsi della patata con tutti gli ospiti. Un impasto di acqua e farina sul cartone è un altro metodo per attirarli, inoltre diventando tipo collante li farà attaccare sulla superfice.

Nelle zone molto umide questi proliferano facilmente quindi dove ci sono deumidificatori la situazione peggiora ed è meglio disattivarli fino a quando non si ristabilisce tutto.