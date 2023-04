Snocciolare tante ciliegie in pochissimo tempo: il trucco ti fa restare a bocca aperta

Questo trucco geniale ti permette di snocciolare le ciliegie in pochissimo tempo: provare per credere, ci vogliono pochi secondi.

Chi lo dice che la bella stagione sia tanto attesa solo per la prova costume e le prime tintarelle? C’è chi non vede l’ora dell’arrivo dell’estate per un solo motivo: il ritorno delle ciliegie! Dalle piccole dimensioni ma dal sapore esplosivo, questo ‘famoso’ frutto di stagione riesce a mettere proprio tutti d’accordo.

Per quanto siano buonissime da mangiare, è inevitabile sottolineare quanto le ciliegie siano piuttosto scoccianti da snocciolare. Soprattutto quando si ha intenzione di preparare una gustosa marmellata o, ancora meglio, di darla come spuntino ai più piccolini, eliminare il nocciole dal loro interno è d’obbligo. Come fare, quindi, per velocizzare questa pratica ed evitare di sporcarsi mani, vestiti e cucina? Forse nemmeno lo sai, ma esiste un trucchetto geniale che ti dà la possibilità di ottenere un risultato super wow in pochissimi secondi. Curioso di saperne di più? Ci pensiamo noi a svelarti ogni cosa.

Come snocciolare le ciliegie in pochissimi secondi: trucchetto geniale!

Davvero geniale il trucchetto che ti permette di sbucciare l’aglio senza sporcarti le mani ed avere quella fastidiosa puzza per tutto il giorno, vero? Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui: stiamo per svelarti come snocciolare velocemente le ciliegie in pochissimo tempo. Se fino a questo momento, infatti, sei sempre stata solita disperarti per eliminare il nocciole correttamente, da adesso in poi porterai a termine una pratica del genere in pochissimo tempo. Non credi alle nostre parole? Scopriamo insieme cosa ti occorre e quali sono i passaggi da seguire.

Per snocciolare velocemente le ciliegie, ti occorre solo:

1 bottiglia di vetro;

1 stuzzicadente per spiedini, quindi quello dalle grandi dimensioni. Se proprio non lo possiedi in casa, puoi optare per un bastoncino di legno oppure, ancora meglio, una bacchetta che si usano solitamente nei ristoranti cinesi.

Una volta preso tutto l’occorrente, mettere in pratica questo trucchetto è davvero geniale! Tutto quello che devi fare è:

Prendere la bottiglia di vetro e posizionarci sull’orlo la tua ciliegia;

Con l’ausilio della parte appuntita dello stuzzicadenti, fai una leggera pressione al centro della ciliegia in modo che il nocciolo possa scivolare direttamente sul fondo.

Ecco fatto: le tue ciliegie sono perfettamente snocciolate in pochissimi secondi! Prova anche tu questo trucchetto e ti assicuriamo che questa operazione sarà più semplice del previsto.