Macchie di fumo sulle pareti: ecco il metodo giusto per pulirle | Funziona alla grande

Hai notato anche tu delle terribili macchie di fumo sulle pareti di casa? Questo è il metodo infallibile per pulirle: funziona veramente.

Per quanto il fumo faccia male e possa essere pericoloso per la salute di ciascuno di noi, non si può fare a meno di sottolineare quanto siano numerose quelle persone che hanno questo terribile vizio. Adolescenti, ragazzi e adulti: in tanti hanno l’abitudine di vedere la sigaretta come uno sfogo o un momento di relax, incuranti del fatto che – a lungo andare – un vezzo del genere possa portare a delle conseguenze davvero disastrose.

Chi lo dice che il fumo può essere pericoloso solo per la salute? Certo, questa è una delle prime gravi conseguenze a cui si pensa prima di prendere il vizio, è vero. La sigaretta, in realtà, può provocare dei grossi danni anche alle pareti di casa. Soprattutto se si ha l’abitudine di fumare in un luogo chiuso senza nemmeno un po’ di areazione, si deve essere ben consapevoli che molto presto sui muri potranno apparire delle orrende macchie gialle o, addirittura, marroni. Anche a te è capitata una cosa del genere? Bene, allora scopriamo insieme il rimedio per eliminare del tutto senza danneggiare la pittura.

Il rimedio per eliminare le macchie gialle di fumo dalle pareti: cosa fare

Eliminare le macchie gialle dalle pareti di casa, ti anticipiamo, non è affatto una cosa complicata. Ovviamente, è una pratica che richiede tempo e tanta pazienza, ma in grado di lasciarti senza parole per il risultato ottenuto. Sei curioso anche tu di sapere come devi fare in una situazione del genere? Come capitato in diverse occasioni, sono principalmente due gli ingredienti che ti occorrono per sopperire ad un tale imprevisto: bicarbonato ed acqua.

Ricordi quando ti abbiamo aperto gli occhi su quali mansioni domestiche il bicarbonato non deve essere mai usato? Benissimo, questo non è affatto il caso! Se unito all’acqua, infatti, questo ingrediente è in grado di eliminare qualsiasi macchia gialla in un vero e proprio batter baleno. Ecco cosa devi fare:

Mescola mezzo bicchiere di acqua con mezzo di bicarbonato;

Una volta ottenuta una miscela densa e omogenea, passala direttamente sui muri, stendendola con un panno in cotone e strofinandola delicatamente sulle pareti con una spazzola dalle setole morbide.

Ecco fatto: con solo due semplicissime mosse hai eliminato dalle pareti di casa quelle orrende macchie gialle di fumo. Davvero geniale, non trovi?