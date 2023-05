Charlene Di Monaco, l’annuncio inaspettato: la Francia non ci crede…

C’è una comunicazione sorprendente su Charlene Di Monaco a cui però non tutti credono. Ecco di che cosa si tratta.

Charlene di Monaco è apparsa sabato 6 maggio all’incoronazione di Re Carlo III a braccetto col marito Alberto, elegante e sensuale come suo solito, di una bellezza travolgente. Ma si rumoreggia su di lei. E sembrerebbe che ci sia un annuncio inatteso che la riguarda. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Tante cose sono accadute da quando Charlene di Monaco ha pronunciato il grande sì il 1 luglio del 2011 dando avvio alla sua magnifica favola al fianco di un vero Principe. Per la donna di origine sudafricana non ci sono stati solo onori, apprezzamenti, amore e una bella famiglia che ha accolto due bambini: i gemelli Jacques e Gabriella. La nuotatrice e il suo consorte hanno dovuto affrontare anche tante tempeste: i gravi problemi di salute che l’hanno tenuta a lungo lontana dal Principato, le continue pressioni e insinuazioni dei media circa problemi di coppia e un presunto divorzio.

Da tutte queste prove la coppia reale pare essere uscita rafforzata, più unita e solida. Ora però sembra che sia nell’aria un imminente annuncio che potrebbe nuovamente sconvolgere tutti i piani. Ecco di che cosa si parla di preciso.

Charlene di Monaco: gli indizi sono più di uno

La recente partecipazione di Charlene di Monaco all’incoronazione del sovrano inglese ha dato nuova linfa alle voci che la vorrebbero incinta e che circolano già da tempo. La stampa ha notato come l’ex campionessa olimpionica per la cerimonia abbia preferito dei vestiti ampi che non segnano fianchi e pancia. Ma ciò che ha colpito tutti è stato il suo nuovo aspetto, decisamente più gonfio. Ora tutto questo potrebbe essere giustificato semplicemente con un cambiamento dovuto a una maggior serenità della principessa che negli ultimi anni ne ha passate davvero parecchie.

C’è però anche un altro indizio che fa propendere per la gravidanza. Un mese fa la moglie del monegasco ha partecipato a una cerimonia commemorativa per il Principe Ranieri e in quell’occasione ha scambiato un bacio e un abbraccio con la nipote acquisita Charlotte Casiraghi. Secondo Dilei quel gesto di affetto piuttosto inusuale tra i monegaschi potrebbe indicare che la figlia di Carolina sapesse già della dolce attesa e avesse voluto rallegrarsi con la zia.

A ogni modo fino a questo momento non c’è stata alcuna dichiarazione ufficiale da parte della Rocca o eventuale smentita. Certo è che questa sarebbe davvero una lieta notizia per tutto il Principato e la famiglia reale.