Perché dovresti avere sempre del bicarbonato in bagno a portata di mano: resterai senza parole

Forse nemmeno lo immagini, ma avere sempre un po’ di bicarbonato in bagno può davvero salvarti la vita: ecco cosa ci puoi fare.

Tutti gli amanti del pulito sanno benissimo che il loro migliore alleato, soprattutto quando si tratta di macchie e sporco incrostato, è sicuramente il bicarbonato. Utilizzato in cucina per pulire e disinfettare, da chi ha mangiato tanto e non è riuscito a digerire bene o persino per rimuovere i segni evidenti dai tessuti, questo tipo di ingrediente è parecchio versatile in casa, riuscendo facilmente ad accontentare e soddisfare tutti.

Gli usi alternativi del bicarbonato di sodio, quindi, sono piuttosto disparati tra loro. E tutti, chi più e chi meno, riescono a risolvere la stragrande maggioranza di inconvenienti casalinghi. In pochissimi, però, immaginano che un ingrediente del genere può essere fondamentale da avere persino in bagno. Difficile da credere, vero?

A dispetto di quanto si possa pensare, il bicarbonato non è solo indispensabile da avere sui mobili della dispensa o, in linea generale, in cucina, ma è anche importante averlo direttamente in bagno. Siete curiosi di scoprire anche voi il motivo? Scopriamolo insieme. Anche se, vi assicuriamo, il motivo vi lascerà davvero senza parole.

Perché è importante avere il bicarbonato di sodio in bagno: non tutti lo sanno

Chi lo dice che il posto migliore per poter tenere sotto controllo il bicarbonato sia solo la cucina? In tantissimi, come dicevamo, lo conservano in bagno, sfruttando le sue proprietà ogni volta che gli capita. Curiosi di sapere a cosa serve? Scopriamolo insieme.

Avete l’abitudine di lavare i denti con il ‘classico’ dentifricio? Da oggi, potrete sfruttare anche la possibilità di igienizzare completamente il cavo orale, rimuovendo residui di cibo e brutte macchie, con il bicarbonato. Prendetene una piccola quantità e mettetela sullo spazzolino: il risultato sarà superlativo;

Prendetene una piccola quantità e mettetela sullo spazzolino: il risultato sarà superlativo; Per avere una pelle liscia, luminosa e levigata – come detto più volte – è importante esfoliarla. Se aggiungete al bicarbonato un po’ di acqua o, ancora meglio, olio alle mandorle ed iniziate a massaggiare la pelle, vi assicuriamo che eliminerete tutte le scorie in eccesso;

– come detto più volte – è importante esfoliarla. Se aggiungete al bicarbonato un po’ di acqua o, ancora meglio, olio alle mandorle ed iniziate a massaggiare la pelle, vi assicuriamo che eliminerete tutte le scorie in eccesso; Sia che venga usato durante un rilassante pediluvio che nella vasca durante un caldo bagno, il bicarbonato è in grado di apportare degli immediati benefici al corpo e alla pelle;

il bicarbonato è in grado di apportare degli immediati benefici al corpo e alla pelle; In occasione dell’arrivo dell’estate, temete la puntura degli insetti e i segni visibili? Niente paura: qualora dovesse presentarsi quest’occasione, metti un po’ di bicarbonato sulla puntura ed avrai degli immediati benefici per l’irritazione e il prurito;

Il bicarbonato è imbattibile contro le macchie gialle sulle unghie. O, ancora meglio, se si è cucinato qualcosa di puzzolente e si ha intenzione di rimuovere il cattivo odore dalle mani;

O, ancora meglio, se si è cucinato qualcosa di puzzolente e Pulire le spazzole e i pettini è di fondamentale importanza. Aggiungetene un cucchiaio in una bacinella di acqua calda ed uscirà fuori un risultato super igienizzato;