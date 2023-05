Pier Silvio Berlusconi, avete mai visto la bellissima figlia 30enne? Chi è e cosa fa nella vita

Non tutti sanno che Pier Silvio Berlusconi, nonostante la giovane età, è già nonno. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla figlia 30enne del manager del Biscione, Lucrezia Vittoria.

Lucrezia Vittoria Berlusconi è nata nel 1990 dalla relazione tra Pier Silvio Berlusconi e l’ex moglie Emanuela Mussida. Il suo nome suona ai più semisconosciuto, eppure ha già fatto molta strada. Suo padre è Amministratore delegato nonché erede dell’impero del Gruppo Mediaset. Lui da anni ha trovato la felicità accanto alla conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, con la quale ha messo su una famiglia felice. E proprio grazie alla sua primogenita Lucrezia è diventato, a soli 52 anni, un “baby nonno”.

Lucrezia Vittoria Berlusconi si è sposata il 7 settembre 2019, con una cerimonia blindatissima che si è svolta al riparo dai flash dei paparazzi e lontano da occhi indiscreti in Provenza, nella splendida villa di Marina Berlusconi. Del marito si sa poco o nulla, a parte il fatto che è di origine statunitense e che il suo nome di battesimo è Josh. La coppia ha una figlia, Olivia, nata nel 2021. Probabilmente Lucrezia Vittoria e Josh si sono conosciuti negli Usa, dove la nipote del Cavaliere ha studiato e lavorato per diversi anni. Ora i due si sono trasferiti stabilmente in Italia e vivono felicemente a debita distanza dalla ribalta del gossip e dello spettacolo .

L’identikit di Lucrezia Vittoria Berlusconi

Le informazioni su Lucrezia Vittoria sono poche e frammentarie, visto che la 33enne non ha mai rilasciato interviste ed è riservatissima in merito alla sua vita privata e familiare. Sono davvero molto poche le foto disponibili in rete che ne mostrano con chiarezza il volto.

Ma facciamo un passo indietro. Pier Silvio Berlusconi ed Emanuela Mussida si erano conosciuti nel 1984, durante una festa di Capodanno organizzata nella Villa San Martino, ad Arcore (Monza e Brianza). Dopo quell’occasione i due avevano iniziato a frequentarsi regolarmente, fino ad instaurare una vera e proprie relazione, con tutte le premesse per consolidarsi in qualcosa di più serio e duraturo. E infatti, nel 1989 la ragazza, allora modella e oggi imprenditrice, aveva annunciato di essere incinta di Piersilvio.

Quel che è certo è che il rapporto che lega Lucrezia Berlusconi ai suoi genitori Piersilvio ed Emanuela è molto stretto. E questi ultimi, proprio per il bene della figlia, hanno sempre voluto mantenere un rapporto civile. Anche con Silvia Toffanin pare che ci sia un’ottima intesa, al punto che in diversi scatti è possibile vederli ritratti tutti insieme felici e sorridenti. Tutto il resto è top secret…