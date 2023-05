Charlotte Casiraghi, il marito rompe il silenzio sulla crisi del matrimonio

Dopo mesi di alti e bassi e punti interrogativi, il marito di Charlotte Casiraghi rompe il silenzio sulla loro crisi.

Gli alti e bassi possono averli tutte le coppie. Ma quando una è la principessa di Monaco e l’altro il figlio di un produttore famoso, è normale finire subito sotto i riflettori. Ecco cosa sta accadendo veramente a Charlotte di Monaco e al marito, il produttore cinematografico francese Dimitri Rassam.

Charlotte – splendida figlia di Carolina di Monaco e del compianto Stefano Casiraghi – è oggi una moglie e una mamma dolcissima. Il suo rapporto con Dimitri Rassam è nato nel 2018 e l’anno successivo i due giovani sono convolati a nozze. Per cercare di mantenere uno stile di vita il più “normale” possibile, la coppia ha deciso di allontanarsi un po’ dal Principato. Infatti i due, insieme ai loro bambini, vivono tra Monaco e Parigi.

Recentemente l’erede di Carolina ha confessato di svolgere una vita molto simile a quella di tutte le altre mamme. La mattina porta sempre i figli a scuola. Charlotte, avendo perso il padre quando era ancora molto piccola, ha più volte ribadito che per lei la famiglia viene prima di tutto. Tuttavia, negli ultimi mesi, ha tirato una brutta aria tra lei e il marito e tutti temevamo che la separazione fosse vicina. Qualche giorno fa Dimitri ha rotto il silenzio e ha confessato tutto.

Charlotte e Dimitri: ecco la verità

Dimitri Rassam è un famoso produttore cinematografico figlio dell’attrice Carole Bouquet e di Pierre Rassam, anch’egli produttore cinematografico che si tolse la vita quando Dimitri aveva appena tre anni. Prima di incontrare Charlotte, è stato sposato con una modella russa, Masha Novoselova. Dalla loro unione è nata una bimba, Daya. Del resto anche Charlotte Casiraghi oltre al piccolo Baltazhar – avuto da Dimitri – ha un altro figlio, Raphael, avuto dal compagno precedente, l’attore Gad Elmaleh.

Dimitri Rassam è molto riservato. Forse anche questo ha contribuito a fare innamorare la principessa Charlotte. L’uomo, di recente, ha puntualizzato: “C’è qualcosa in Francia che è speciale: la divisione tra ciò che è pubblico e ciò che è intimo. E a me piace disegnare questo confine”. Tuttavia è ben consapevole che quando ci si sposa con la principessa di Monaco è inevitabile avere gli occhi del mondo puntati addosso. Dimitri non ha nascosto che tra lui e Charlotte Casiraghi ci siano stati alti e bassi.

Ma ha precisato: “Io sono molto orgoglioso di mia moglie, lei mi sostiene sempre e questo per me è importante… So di non essere particolarmente originale ma mi sento davvero fortunato ad avere accanto una donna così meravigliosa e figli altrettanto meravigliosi“. Sicuramente, almeno per il momento, non ci sarà nessuna separazione tra i due che, sembrano, anzi più uniti e affiatati di prima.