Donazione di soldi dai genitori ai figli: quando devono essere dichiarate

Non sono rari i casi di donazioni, anche di cifre importanti, da parte dei genitori ai figli. Vediamo quando devono essere dichiarate.

Se pensavate che i regali monetari tra familiari fossero una questione da gestire tra le mura domestiche, sbagliavate e di grosso. In questo articolo vi spieghiamo quando le donazioni di denaro devono essere dichiarate.

Da che mondo è mondo, è normale che un genitore, in caso di bisogno, aiuti economicamente un figlio. E viceversa ovviamente. Eppure neanche i “regali ” tra familiari sfuggono al Fisco. In questo periodo in cui molti giovani hanno perso il lavoro o fanno fatica a finire di pagare il mutuo, le donazioni da parte dei genitori verso i figli abbondano.

Riuscire ad estinguere un mutuo oggi è decisamente più difficile di quanto lo sia stato per i nostri genitori trenta o quarant’anni fa. I millennials sono cresciuti nel benessere e con la tecnologia a portata di clic: ma un 30enne o un 40enne oggi guadagna meno di quanto guadagnavano i suoi genitori negli anni ’90.

Donazioni: ecco quando devono essere dichiarate

È stato stimato che, dal 1995 ad oggi, lo stipendio medio è calato di ben 150 euro. Ma non è tutto: il potere d’acquisto è diminuito in misura allarmante. A fronte di tutto questo i prezzi di beni e servizi continuano ad aumentare come anche i tassi di interesse sui mutui. Pertanto succede sempre più spesso che i genitori mettano mano ai risparmi e facciano donazioni ai figli per sostenerli.

È tempo di dichiarazione dei redditi e i dubbi affiorano su cosa sia obbligatorio dichiarare e cosa, invece, non lo sia. Ad esempio, se un padre o una madre decidono di versare un’importante somma di denaro sul conto corrente del figlio per consentirgli di estinguere il mutuo, il figlio dovrà dichiarare tale somma ricevuta nella dichiarazione dei redditi? Su questo aspetto la legge è molto chiara.

Qualunque somma che viene donata dai genitori ai figli non rappresenta un reddito imponibile Irpef. Questo significa che la donazione non deve essere riportata nella dichiarazione dei redditi. Tuttavia, se si tratta di una donazione dall’importo notevole, deve avvenire per mezzo di atto notarile altrimenti verrà annullata e non riceverete nulla sul vostro conto corrente.

C’è un’imposta da pagare sulle donazioni? Sì c’è ed è pari al 4% per donazioni sopra 1 milione di euro. Al di sotto di tale cifra, invece, non si dovrà pagare alcuna tassa. Nel caso la donazione fosse in favore di un figlio affetto da disabilità grave, l’imposta del 4% sarà dovuta solo se l’importo supererà 1 milione e mezzo di euro. Non è chiaro se, a partire dall’anno prossimo, quando prenderà atto la riforma fiscale a cui il Governo Meloni sta lavorando, la situazione resterà la stessa o se cambierà qualcosa.