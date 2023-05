Altro che classico detersivo per il bucato | Questo lo prepari in casa in pochissimi minuti

Puoi mettere da parte il detersivo per il bucato a favore di un prodotto da fare a casa in pochi minuti: il risultato è sorprendente.

Sul mercato ci sono tanti detersivi per il bucato ma nell’ultimo periodo si sono evidenziate sempre più delle valide alternative possibili anche producendole in casa.

Negli ultimi anni, sono tanti i consumatori che hanno preferito cercare un’alternativa ai normali prodotti per il bucato. Il motivo è presto detto e riguarda soprattutto l’ambiente dato l’impatto del detersivo ma anche gli stessi capi che, in alcune circostanze, vengono danneggiati.

Per chi volesse percorrere un’altra strada, più ecologica e naturale, può procedere alla produzione di un detersivo per il bucato completamente fatto in casa. Per realizzarlo bastano 4 ingredienti e pochi minuti: entriamo nel dettaglio.

Detersivo per il bucato fatto in caso: una scelta ecologica, ecco le indicazioni

Il detersivo per bucato è utilizzatissimo ma la ricerca di alternative naturali sta prendendo sempre più piede. Oggi, tale discorso è importante perché alcuni prodotti possono essere realizzati in casa.

Per creare un detersivo per il bucato occorrono 4 ingredienti, dosati in questo modo:

300 grammi di bicarbonato di sodio ;

; 50 grammi di sapone di Marsiglia ;

; 250 grammi di sale marino ;

; 100 ml di acido citrico.

Questi 4 ingredienti daranno vita ad un prodotto naturale che vi garantirà la salvaguardia del vostro bucato. Una volta recuperati gli ingredienti, dovremmo subito grattugiare il sapone di Marsiglia e lasciar riposare per una notte i fiocchi derivati. Il giorno seguente dovremmo combinare il sapone con l’acido citrico e il bicarbonato di sodio.

A seguire dovremmo aggiungere il sale all’interno della nostra soluzione. Una precisazione su quest’ultimo ingrediente: cerchiamo di utilizzarne uno molto fino affinché si dissolva rapidamente durante la fase di lavaggio. All’aggiunta del sale, il nostro prodotto fatto in casa sarà completato.

Questa soluzione è molto utile contro le macchie che colpiscono i nostri capi. Inoltre, l’azione del bicarbonato è fenomenale visto che funge da detergente, sbiancante e smacchiante. Da sottolineare di come, non contenendo additivi, questo prodotto non crea problemi a chi soffre di sensibilità alla pelle.

Insomma, per chi cerca una soluzione alternativa al comune detersivo per il bucato questa sembra la ricetta giusta. Le alternative, però, non si esauriscono con il bucato, infatti bisogna prestare attenzione anche ad un prodotto per i piatti che ha costo zero. Questo prodotto è entrato nelle grazie di tantissime persone per la sua grande e sorprendente efficacia.