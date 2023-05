Capelli bianchi e doppie punte: nascondili in un secondo poco prima di uscire, ecco come si fa

Il peggiore incubo di ogni donna sono i capelli bianchi e le doppie punte: nascondili in questo modo, sarà un successo!

I capelli sono da sempre un enorme arma di sensualità e seduzione. Averli sempre in ordine, perfetti, ben curati, puliti e profumati è ciò che ogni donna desidera. Capita però che l’utilizzo di alte temperature, quali piastra per capelli e phon, facciano comparire le doppie punte che sono davvero orrende da guardare. Sembra che i capelli si spezzino di lì a poco, creando un effetto poco piacevole. A questo può poi aggiungersi anche la comparsa dei capelli bianchi: enorme trauma da affrontare per le donne.

Dunque se li abbiamo entrambi e non abbiamo tempo di fissare un appuntamento col parrucchiere, cosa possiamo fare? In che modo possiamo risolvere questo ‘problemino’ prima di uscire di casa? Vediamo insieme qualche piccolo trucchetto che potrebbe sempre tornarci utile poco prima di un incontro importante a cui non possiamo rinunciare.

Se hai i capelli bianchi e le doppie punte devi nasconderli in questo modo: il trucchetto super efficace che fa al caso tuo

Come abbiamo precedentemente accennato il capelli sono la migliore arma di seduzione che una donna possa avere. Ecco prché nel momento in cui inizia a comparire qualche capello bianco, vediamo sorgere nei nostri occhi il panico più totale. I capelli bianchi sono indizio che l’età sta avanzando, che si sta entrando in una fase della propria vita più ‘avanzata’ e non sempre ciò è accettato con grande gioia e tranquillità. Sicuramente per eliminarli vi sono molti metodi ed il primo è l’utilizzo della tinta per capelli che viene effettuata dal parrucchiere.

Ma se quest’ultimo non avesse posto per un appuntamento? Se i capelli bianchi fossero sempre più evidenti nel momento meno opportuno? Come potremmo mai uscire di casa? Seguendo questi semplici ed utili trucchetti.

Tra i trucchetti più utilizzati per coprire i capelli bianchi troviamo sicuramente:

Lacca colorata . Il trucchetto più rapido e soprattutto economico che possiamo mettere in pratica è sicuramente utilizzare la lacca colorata per i capelli. Quest’ultima va applicata sui capelli appena lavati o appena spazzolati, mantenendo una certa distanza e cercando di colorare tutti i capelli bianchi. Non abbiate paura di osare, tanto andrà via al primo lavaggio o anche semplicemente pettinando i capelli al ritorno dall’appuntamento o dall’incontro con le amiche. Sarà la vostra migliore amica da utilizzare nei momenti di bisogno.

Ovviamente accanto a questi trucchetti per coprire i capelli bianchi, vi sono anche alcuni per nascondere le doppie punte. Sicuramente preferire pettinture alte, ad esempio un meraviglioso chignon o ancora delle trecce che tengano raccolti i capelli, è la scelta giusta. In questo modo le doppie punte sembreranno un lontano ricordo.