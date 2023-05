Sapone liquido a costo zero: mega risparmio delle famiglie col trucco fantastico

Vuoi creare un sapone liquido a costo zero? Allora dovresti seguire questo trucchetto fantastico: ci sarà un mega risparmio in famiglia!

Negli ultimi anni, a causa della grande crisi economica che ha colpito l’Italia e del rincaro energetico, sempre più famiglie si sono ritrovate a dover limitare gli acquisti, cercando di spendere sempre meno per poter arrivare a fine mese.

Spendere del denaro è diventato un privilegio: lo si utilizza solamente per acquistare cibo e prodotti necessari per il fabbisogno quotidiano. In questo periodo si è pensato di dare molto più valore all’arte del riciclo, cercando di dare una seconda vita ad oggetti e prodotti che ormai erano ‘spacciati’. Quest’oggi, infatti, vedremo come poter creare un sapone liquido a costo zero, fatto in casa. Questo trucchetto eviterà sprechi e soprattutto garantirà un mega risparmio per la vostra famiglia. Siete pronti a scoprire di cosa si tratta?

Crea il tuo sapone liquido in casa: ti consentirà di risparmiare un bel po’ di denaro a fine mese

Abbiamo sopra accennato che, negli ultimi anni, l’arte del riciclo sembra ormai essere tornata di moda. Quest’ultima ci permette di dare una seconda vita agli oggetti ormai usurati e già utilizzati che, tendenzialmente, in situazioni comuni tendiamo a gettare via. Quest’oggi scopriremo come poter creare un sapone liquido fatto in casa: ci aiuterà a risparmiare tantissimo a fine mese (vedi anche come pulire il portasapone).

Per poterlo creare avremo semplicemente bisogno degli avanzi di saponette. Chi non le utilizza nella propria casa? Quest’ultime, quando ormai sembrano giunte al termine della loro ‘vita’, diventano minuscole e inutilizzabili. Ecco che quindi, erroneamente, vengono gettate via. Per evitare che ciò accada, quest’oggi vi daremo delle indicazioni su come poterle trasformare in un sapone liquido.

Per mettere in pratica questo trucchetto avremo bisogno di:

mezzo litro d’acqua

una grattugia

saponette avanzate

pentola

dispenser per sapone

La prima cosa da fare è ridurre in piccole scaglie il sapone avanzato, con una grattugia o se riteniamo opportuno con un coltellino. Fatto ciò mettiamo il tutto da parte, mentre mettiamo in una pentola mezzo litro d’acqua che porteremo sul fuoco. Quando l’acqua sembrerà essere abbastanza calda, potremo aggiungere in essa il sapone grattugiato e lasciare che si sciolga.

Mescolando per bene dovremo ottenere un ottimo risultato in men che non si dica. Non appena sarà diventato un po’ più freddo, versiamo il composto nell’apposito dispenser per sapone. Sarà perfetto da utilizzare!

Insomma, cosa aspettate? Provatelo subito: risparmierete tantissimo denaro a fine mese.