Tra queste due immagini ci sono 4 differenze: solo se sei davvero attento le trovi in 20 secondi

Credi di essere una persona attenta? Se la risposta è affermativa, prova ad indovinare le 4 differenze all’interno delle due immagini.

Notare dei dettagli presenti nelle immagini non è sempre facile, a maggior ragione se questi vanno messi in evidenza in un breve periodo di tempo. Proprio questi due fattori sono uniti da questo test visivo che in pochi sono riusciti a completare.

Ogni test visivo chiama in causa la capacità degli utenti di notare dei dettagli. Questa non emerge sempre e proprio per tale motivo tali test risultano davvero molto utili.

Se da una parte questi test sono davvero semplici da risolvere dall’altra parte non bisogna sottovalutarli dato che il loro apporto è davvero importante: questi ci aiutano a migliorare e allenare le nostre abilità. Ragion per cui, svolgere queste sfide non può che essere positivo.

Sei pronto alla sfida? Cerca di individuare tutte le differenze presenti nel test

I test visivi, come anticipato, aiutano a migliorare le nostre abilità e questo processo è molto utile dato che lo sviluppo delle nostre caratteristiche è importante anche nella vita di tutti i giorni.

In questo particolare test ci sono due immagini in cui noi siamo chiamati ad individuare tutte le differenze. A rendere ancora più complessa tale sfida c’è il fattore tempo. Infatti, ci sono solo 20 secondi a disposizione per individuare le 4 differenze.

Vedendo i pochi secondi a disposizione, la tua concentrazione dovrà essere massima e dovrà accompagnare la capacità di osservazione e attenzione ai dettagli. Molti si sono arresi, tu riuscirai nell’impresa? Allo scadere del tempo potrai scorrere e leggere la soluzione.

Se sei arrivato fino a questo punto vuol dire che hai eseguito il test. In caso di successo, dobbiamo farti i complimenti dato che hai dimostrato un’attenzione al dettaglio notevole. I complimenti, però, vanno fatti anche a chi non è riuscito ad individuare tutte le differenze dato che anche solo il provarci è stato un importante allenamento.

Arrivati a questo punto, non resta altro che svelare tutte le differenze presenti in queste due immagini. Le abbiamo evidenziate così da rendere ancora più chiaro il test dato che si parla di piccoli dettagli che possono sfuggire. Ecco dove si trovano le differenze:

La prima differenza si palesa nell’angolo dello schermo dove la barra non è presente nell’altra immagine;

dove la barra non è presente nell’altra immagine; La seconda differenza si segnala al centro dello schermo dove il logo dell’app di Telegram viene a mancare nell’altra immagine;

viene a mancare nell’altra immagine; Anche nella terza , l’attenzione deve mantenersi al centro dello schermo dato che l’ immagine del profilo presente nella prima foto non c’è nella seconda;

, l’attenzione deve mantenersi al centro dello schermo dato che l’ presente nella prima foto non c’è nella seconda; Infine, a lato del pc in una immagine manca il quadernino con la penna.

Alla fine sei riuscito a trovare la soluzione completa? Se ti è piaciuto questo test puoi continuare su questa strada con un’altra sfida che richiede di trovare 3 differenze. Anche in questo caso si parla di un test non facile da risolvere.