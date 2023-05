Vite al limite, una delle pazienti più giovani di sempre: rischiava di morire, oggi è così

Vite al limite ha accolto una storia di una ragazza giovanissima che rischiava la vita: a distanza di anni, oggi è così.

Nei tanti episodi della trasmissione Vite al limite si è evidenziato di come il problema dell’obesità possa sorgere a qualsiasi età. Tra le storie che hanno toccato maggiormente c’è quella di una giovane ragazza che ha vissuto un autentico inferno.

La storia di Sarah Neeley ha messo in mostra una giovane ragazza segnata da un grave problema di obesità. Nel suo lungo e difficile percorso, Sarah ha messo in campo una forza mentale emersa, con ogni probabilità, anche grazie alla sua età.

Nella clinica di Houston del Dottor Nowzaradan, Sarah Neeley pesava circa 300 Kg. All’epoca aveva 24 anni ma i suoi anni precedenti l’avevano costretta ad un limbo in cui uscire non era facile: era bloccata a letto e dipendeva dai suoi parenti. Il suo percorso è stato durissimo, ha rischiato la vita ma, alla fine, il suo presente la vede decisamente diversa.

Vite al limite, la risalita dopo esser stata vicina alla morte: la storia di Sarah Neeley

La storia di Sarah Neeley, originaria dell’Ohio, raccontata in Vite al limite ha emozionato tutti i telespettatori della trasmissione. La giovane ragazza vedeva nel suo corpo una prigione da cui era difficile uscire ma lei non aveva mai perso la speranza dato che ricavava forza dalla sua età. Avere 24 anni, infatti, le consentiva di guardare al futuro e alle cose da realizzare mettendosi alle spalle un passato condizionato da un padre violento.

Fin dal primo momento, Sarah è apparsa convinta di seguire tutte le indicazioni fornite dal Dottor Now. Il programma stilato era molto rigido ma la ragazza lo ha seguito nei minimi dettagli e tale dedizione l’ha condotta, un anno dopo, ad essere sottoposta all’intervento di bypass gastrico.

Lo stile di vita adottato all’inizio del suo lungo e delicato percorso è stato trasmesso anche nella sua vita di tutti i giorni. Oggi, Sarah Neeley appare decisamente diversa grazie ad una dieta sana ed equilibrata ed allenamenti. Questo grande lavoro le ha permesso di raggiungere un peso di 89 Kg.

Sarah è molto attiva anche sui social dove mostra non solo gli obiettivi raggiunti dal punto di vista fisico ma anche la sua famiglia dato che oggi è sposata ed è mamma di due figli. Il finale della storia di Sarah Neeley, per alcuni, potrà essere inaspettato ma la ragazza ha saputo mettere in campo tutto quello che Vite al limite le ha offerto, stesso discorso vale anche per Dolly che all’età di 7 anni pesava 120Kg.