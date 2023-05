50 anni suonati? Sfoggiali con fierezza grazie a questi tagli pazzeschi: sarai una diva indiscussa di stile

I consigli per chi ha 50 anni e più, da sfoggiare con fierezza grazie a questi tagli pazzeschi, ecco come essere una diva di stile. Tutte le indicazioni utili.

A ogni età il suo look più adatto, per apparire sempre impeccabili. La bellezza non è un privilegio solo delle donne più giovani, anche dopo i 50 anni si può sfoggiare un aspetto invidiabile, soprattutto curato. Oltre che dalla cura del viso, con creme e prodotti per la pelle, è molto importante a questa età portare il giusto taglio di capelli, che sappia valorizzare il viso e la figura nel suo insieme.

Qui vi segnaliamo alcuni tagli di capelli imperdibili, tutti all’insegna del corto, perfette per donne dai 50 anni in su. Perché superata una certa età il corto è l’ideale anche se non siamo certo noi a voler convincere del contrario chi non vuole per niente al mondo rinunciare ai capelli lunghi. Alla fine ognuna è libera di portare i capelli come preferisce.

Qui di seguito trovate tutte le ultime tendenze sui tagli di capelli corti perfetti per donne over 50. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Per chi ha 50 anni e oltre, consigliati questi tagli di capelli



Dopo i 50 anni sono solitamente consigliati alle donne i tagli di capelli corti, perché incorniciano il viso, ammorbidendo i lineamenti e perché più facili da portare. Dopo una certa età, infatti, le chiome sono meno folte e i capelli tendono a sfibrarsi di più, è difficile anche tingerli sulle grandi lunghezze. Per evitare un effetto trasandato, pertanto, è preferibile portare i capelli corti. Solo poche donne fortunate, dalla chioma ancora folta e in salute, possono sfoggiare lunghe capigliature anche in età avanzata.

Comunque per capelli corti non si intende necessariamente i tagli maschili, che sono la preoccupazione principale di molte donne. Esistono tagli di tante forme, dimensioni e a lunghezza variabile. Dovete solo trovare quello vi dona di più, magari con il consiglio del vostro parrucchiere. Qui ve ne suggeriamo alcun noi.

Chi ha detto che la scelta di tagli di capelli corti è limitata? Non è assolutamente vero e a sentire questa falsa credenza ci sono tutti gli incredibili e bellissimi tagli che sono di tendenza quest’anno e che sono perfetti per le donne dai 50 anni in su.

Chi non vuole tagliare troppo i capelli può optare per i caschetti, regolari o asimmetrici, con frangia o senza, che quest’anno vanno molto di moda. Potete scegliere quello con il ciuffo lungo, che copre parte del viso e ringiovanisce. Mentre molto di moda quest’anno è caschetto bob, un taglio ben definito con punte in avanti all’altezza della mandibola. Può essere più lungo dietro o davanti, a seconda delle preferenze. In genere i tagli asimmetrici donano molto, come il caschetto imperfetto, più lungo e scalato.

Un classico che sta bene a tutte, poi, è il taglio corto con la riga laterale. Potete farlo realizzare dal vostro parrucchiere con capelli più o meno gonfi sulla testa e anche con una frangia accennata sulla parte alta della fronte che vi conferirà un aspetto sbarazzino ma con gusto. Chi vuole, poi, può anche scegliere una frangia più lunga ma preferibilmente irregolare e asimmetrica.