Fedez, com’è davvero nella vita privata: “Sempre a scrocco, sinistroide arricchito” | Parla chi lo conosce bene

Protagonista della serie tv The Ferragnez, in onda ora su Prime Video, Fedez nella vita reale ecco com’è: parole durissime per lui.

Rapper, cantante, personaggio televisivo, produttore, youtuber ed imprenditore, Fedez nella sua giovane età ha già costruito un impero attorno a lui. Nato come rapper e cantante, nel corso degli anni si è aperto a diverse attività lavorative e, da quando è sposato con Chiara Ferragni, anche la sua notorietà è notevolmente cresciuta. Sull’onda del gossip proprio in questi giorni per l’uscita della seconda stagione di The Ferragnez, la serie sulla vita della loro famiglia in onda su Prime Video, ecco cosa ha detto di lui chi lo vive quotidianamente.

Niente è mai banale e nulla è mai dato al caso quando si parla di lui. Personaggio molto in voga per diversi motivi, Fedez è sicuramente uno dei personaggi più famosi d’Italia e questo non è legato solo alla sua produzione musicale. Nella serie tv sulla sua famiglia, Federico Lucia in arte Fedez emerge con tutte le sue contraddizioni e le sue fragilità e questo crea molto dibattito online, soprattutto in relazione alle sedute di terapia che fa con la moglie Chiara. Chi lo conosce molto bene, però, nelle ultime ore ha parlato di lui: giudizi al vetriolo.

Fedez, parla Rocco Siffredi: parole pesantissime

Tremendo botta e risposta quello che c’è stato tra il pornoattore e Fedez, nelle ultime ore. Rocco Siffredi, infatti, ha risposto alle accuse dell’imprenditore in merito al rifiuto di partecipare al suo podcast Muschio Selvaggio, tema sul quale Fedez aveva detto: “Voleva gli sghei e a Muschio di sghei non ne diamo“, riferendosi ai soldi. Siffredi ha invece dato la sua versione, dicendo che Fedez ha bisogno di farsi pubblicità: “Lui si fa ospitare dappertutto gratis, ma a me chiedeva che mi pagassi pure l’aeroplano… ma se ne vada… dove dico io!”.

Secondo quanto riferito da Rocco Siffredi, Fedez è quello che comunemente chiameremmo uno scroccone. “Lui, ovunque si trova, vuole l’ospitalità e ville da 100mila euro al mese… ma gratis” ha detto il porno attore. “Lo so perché una era la villa di un mio amico. E chiede gratis solo perché si chiama Fedez. Invece, se ti chiama lui, ti devi pagare anche l’aereo e l’hotel?” ha quindi concluso, facendo quindi riferimento al fatto che, per andare a Muschio Selvaggio, lui avrebbe dovuto pagarsi tutto quanto.

Ma non è finita qui: Rocco Siffredi tira fuori anche vecchie canzoni del rapper e, parlando proprio di uno dei suoi testi, ironizza su Comunisti Con Rolex. “Adesso è lui che fa la figura del sinistroide arricchito” ha quindi concluso il pornoattore. Per la risposta di Fedez c’è da aspettare ma, con buona probabilità, sarà adeguatamente tagliente.