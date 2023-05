Peluria sul viso addio | La elimini a costo zero con questo ingrediente da cucina

Come eliminare la peluria sul viso e dirle addio, a costo zero e con un ingrediente comune da cucina. Tutte le informazioni utili.

I peli superflui sul viso possono essere una grande preoccupazione e un grande fastidio per le donne, soprattutto quando sono ostinati, folti e induriti. Pinzette, cerette e creme depilatorie, usate di continuo, possono provocare irritazioni alla pelle. Esiste, tuttavia, un rimedio alternativo molto usato in cucina e in casa in generale, di cui forse no conoscevate anche l’uso per combattere la peluria sul viso.

Stiamo parlando del bicarbonato di sodio, il rimedio utilizzato un po’ per tutto, dalla preparazione delle ricette alle pulizie di casa e anche per la cura della persona. Il bicarbonato viene suggerito spesso, alle volte anche a un po’ sproposito, rimane comunque un rimedio utile e soprattutto economico in diversi casi.

Qui vi suggeriamo l’uso del bicarbonato di sodio nell’eliminare i peli superflui dal viso. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Peluria sul viso addio, a costo zero con un ingrediente da cucina

Il bicarbonato di sodio ha proprietà abrasive, per questo può funzionare anche come un esfoliante che aiuta a rimuovere le cellule morte della pelle, a dilatare i pori e a indebolire i follicoli piliferi e dunque i peli. Ecco spiegato perché può essere un sistema efficace per eliminare la peluria sul viso. Va comunque usato con cura e facendo attenzione agli effetti collaterali. Il bicarbonato, comunque, ha anche proprietà antinfiammatorie, per questo è utile ad evitare e prevenire le irritazioni sulla pelle del viso, che invece possono essere causate dai prodotti chimici per la rimozione dei peli.

Per preparare la vostra soluzione a base di bicarbonato di sodio contro i peli sul viso, prendete un bicchiere, riempitelo d’acqua, versateci due cucchiai di bicarbonato di sodio e mescolate con un cucchiaio. I dosaggi possono essere a occhio, a seconda del bisogno, regolatevi con l’acqua in modo da creare una pasta cremosa e spalmabile.

Lavatevi bene il viso, eliminando tutte le tracce di trucco, asciugatelo con cura e poi applicate la pasta di bicarbonato con le dita o usando una spatola. Coprite bene i peli e poi massaggiate delicatamente con movimenti circolari. Quindi lasciate agire la pasta per circa 20 minuti, come per una maschera da viso. In questo modo, il bicarbonato dovrebbe entrare nei follicoli piliferi, indebolendo i peli.

Trascorsi i 20 minuti, rimuovete la pasta di bicarbonato con un batuffolo o un dischetto di cotone, quini risciacquate con abbondante acqua fresca e applicate sul viso una crema idratante. Il bicarbonato aiuta a rimuovere i peli superflui ma per quelli più duri potrebbe essere ancora necessario l’uso della pinzetta. Con i pori dilatati e la pelle esfoliata, tuttavia, dovrebbero venire via più facilmente. Inoltre, i risultati potrebbero variare da persona a persona.

Poiché il bicarbonato è abrasivo, non dovete esagerare con questo trattamento che alla lunga potrebbe irritare la pelle del viso, soprattutto quella più sensibile. Se notate arrossamenti o sentite bruciori, interrompete subito l’uso del bicarbonato.