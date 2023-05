Piano cottura brillante: ti servirà qualcosa che fino ad ora hai sempre buttato via

Non buttarle via: usale per avere un piano cottura super brillante, il trucco salva spreco facilissimo. Non vorrai più farne a meno!

Come abbiamo spesso visto anche noi nostri precedenti articoli, in casa è pieno di scarti apparenti che possono facilmente trasformarsi in risorse preziosissime da utilizzare in svariati contesti. Per esempio per svolgere le faccende domestiche. A tal proposito, quest’oggi vogliamo mostrarti come riciclare un prodotto in particolare per rendere il piano cottura super brillante.

Quando avrai finalmente scoperto questo incredibile trucchetto non vorrai più farne a meno perché è efficace e naturale al cento per cento. Inoltre, ti permette di ridurre gli sprechi in cucina e di risparmiare una bella somma di denaro che altrimenti avresti dovuto spendere in detersivi ed altri prodotti chimici. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Non buttarle via: usale per avere il piano cottura sempre brillante

Pulire il piano cottura è una vera faticaccia? Niente paura, da oggi in poi diventerà una passeggiata a ciel sereno. Basta mettere in pratica questo trucchetto fai da te naturale al cento per cento ed il risultato è garantito! Per prima cosa, andremo ad utilizzare un prodotto di scarto: le bucce di mela.

A quel punto, potremo finalmente realizzare un detergente casalingo a dir poco miracoloso. Ma facciamo subito un passo indietro e vediamo che cosa ci servirà per farlo:

6 pezzi di bucce di mele;

2 tazze di zucchero;

2 tazze d’acqua;

1 elastico;

1 barattolo da 250 grammi;

carta assorbente q.b.

Una volta reperito il materiale occorrente, deposita sul fondo del barattolo qualche pezzetto di buccia di mela, dopodiché aggiungi una tazza di zucchero ed una d’acqua. Se non hai ancora terminato la capienza del contenitore aggiungi un’altra tazza di zucchero ed un’altra d’acqua.

Per essere sicura di aver eseguito il procedimento correttamente controlla che le bucce galleggino. Copri infine il barattolo con un pezzo di carta assorbente e fissalo con un elastico. Lascia tutto in un luogo buio e caldo per un paio di settimane. Trascorso il tempo necessario, scola le bucce e copri di nuovo il barattolo prima di lasciarlo riposare per altre due settimane.

Infine, travasa il liquido ottenuto in un flacone spray ed ecco pronto il tuo detergente naturale fatto in casa con le bucce di mele. Spruzzalo sul piano cottura e passa un panno morbido. L’acidità del prodotto fungerà da sgrassante anche contro le macchie più ostili e farà brillare l’acciaio come mai prima d’ora. In questo articolo scopri come pulire i bruciatori del piano cottura.