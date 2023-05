Estate è tempo di sandali | Attenzione ai cattivi odori dei piedi: eliminali con i segreti della nonna

Sta arrivando l’estate e con essa i sandali! Fate attenzione ai cattivi odori dei piedi, potrebbero essere un problema: ecco come eliminarli.

L’estate è considerata la ‘bella stagione’ per tantissimi aspetti. Tra questi sicuramente troviamo quello di poter finalmente indossare pantaloncini, gonne, top e camicie e sandali ai piedi, dicendo così “Addio” ai cappotti, sciarpe e maglioni di lana. Ovviamente il nostro corpo ne giova tantissimo, riuscendo così a godere dei benefici del caldo e del sole. I nostri piedi sono quelli che poi ne giovano di più: non sono più costretti a restare chiusi per ore ed ore nelle scarpe, ma sono liberi di ‘respirare’ all’aria aperta.

Vi è però un unico problema che potrebbe riguardare diverse persone: i cattivi odori emanati dai piedi. Avendo i sandali, aperti, sarebbe davvero imbarazzante essere ‘colpiti’ da questo problemino. Vediamo insieme allora come possiamo rimediare, mettendo in atto alcuni semplici rimedi naturali.

Elimina per sempre i cattivi odori dai piedi, con questi rimedi naturali: saranno perfetti!

L’estate pur essendo la ‘bella stagione’, come abbiamo precedentemente accennato, porta con sé numerosi ‘problemini’. Il caldo eccessivo, ad esempio, può fare aumentare la sudorazione. Quest’ultima può essere molto acida e anche maleodorante e, nonostante numerosi accorgimenti, spesso la situazione di sfugge di mano. Le zone del nostro corpo che tendono a sudare di più sono sicuramente: le ascelle, il volto, il collo ed i piedi. Quest’ultimi sudano molto di più soprattutto se sono chiusi nelle scarpe (vedi come eliminare i cattivi odori anche da qui), anche se, se fa molto caldo, non fanno eccezione neanche i sandali.

Vediamo allora alcuni rimedi naturali, eseguiti dalle nostre nonne, per eliminare completamente i cattivi odori dai piedi.

Tra i rimedi della nonna, naturali ed economici, più utilizzati di sempre, troviamo i seguenti: