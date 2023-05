La pancetta diventa invisibile con questi trucchi geniali sull’abbigliamento

Stai cercando dei trucchi efficaci per nascondere la pancetta e renderla invisibile? Ecco come fare scegliendo i giusti capi d’abbigliamento.

Per molte di noi la pancetta può diventare una vera fonte di imbarazzo. Per quanto ogni donna abbia un fisico diverso e siano proprio le piccole imperfezioni a renderci uniche ed irresistibili, spesso può essere molto difficile riuscire ad accettare i difetti.

Per cercare, quindi, di sentirsi sempre a proprio agio con il proprio corpo è possibile adottare alcuni stratagemmi in fatto di abbigliamento.

Quest’oggi, in particolare, andremo a svelarti qualche trucchetto per nascondere la pancetta. In questo modo, riuscirai a valorizzare meglio la tua fisicità e ti sentirai più sicura di te. Insomma, basta davvero poco per rendere la ‘tanto temuta’ pancetta praticamente invisibile.

Come rendere la pancetta invisibile grazie a questi trucchi sull’abbigliamento

Se la pancetta è il tuo tallone d’Achille e ti fa sentire spesso in imbarazzo ed insicura sappi che puoi nasconderla facilmente senza metterti a dieta, ma ricorrendo ad una serie di trucchetti facili facili da tenere a mente quando ti vesti.

Si tratta di semplici accorgimenti che sapranno esaltare al massimo la tua figura facendoti sentire sicura ed irresistibile. Basta, quindi, perdere altro tempo prezioso. Prendi carta e penna ed annota tutti i nostri consigli.

Maglione morbido oversize: si può indossare in ogni occasione. Meglio se a tinta unita e di colore neutro. In questo modo, cadrà morbido sul corpo senza andare ad accentuare il ventre.

si può indossare in ogni occasione. Meglio se a tinta unita e di colore neutro. In questo modo, cadrà morbido sul corpo senza andare ad accentuare il ventre. Pantalone a vita alta: un altro capo che aiuta a mascherare la pancetta è il classico pantalone nero o blu scuro dritto e a vita medio-alta. Questo outfit slancerà la figura esaltandola al massimo.

un altro capo che aiuta a mascherare la pancetta è il classico pantalone nero o blu scuro dritto e a vita medio-alta. Questo outfit slancerà la figura esaltandola al massimo. Abito tunica: un vestito dritto e morbido può essere il tuo migliore alleato per nascondere un po’ di pancia. Se vuoi un effetto ancora più coprente puoi indossarlo sopra a un pantalone.

un vestito dritto e morbido può essere il tuo migliore alleato per nascondere un po’ di pancia. Se vuoi un effetto ancora più coprente puoi indossarlo sopra a un pantalone. Cappotto dritto: un bel cappottino dritto medio-corto aiuta a tagliare la figura nei punti giusti, camuffando la pancia. Adatto ad ogni occasione, puoi indossarlo anche aperto.

Vedrai, grazie a questi trucchetti ti sentirai sempre a tuo agio e la pancetta non sarà più un tuo problema. E ricorda: la maggior parte dei nostri difetti fisici appare tale solo ai nostri occhi. Perciò rilassati e non costringerti ad indossare body ed altri vestiti fascianti che ti faranno sentire ancora più in soggezione. Cerchi degli outfit per nascondere la gravidanza? Allora non perderti questo articolo: effetto sorprendente!